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Politika

Berat Albayrak istifa etti mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirini, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır.' dedi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 18:47 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 19:35
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirini, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir."

Sözcü Çelik: Ermenistan'ın Azerbaycan'dan işgal ettiği şehirler kurtarılıyor. Tüm Azerbaycan toprakları işgalden kurtarılacaktır

Çelik: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir."

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