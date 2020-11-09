Berat Albayrak istifa etti mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama

09 Kasım 2020 Pazartesi 18:47 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 19:35

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirini, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır." dedi.



AK Parti Sözcüsü Çelik: "Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir."

Sözcü Çelik: Ermenistan'ın Azerbaycan'dan işgal ettiği şehirler kurtarılıyor. Tüm Azerbaycan toprakları işgalden kurtarılacaktır



Çelik: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir."