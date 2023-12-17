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Politika

İstanbul adayı kim olacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklama

Yerel seçimle ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul adayına ilişkin, 'Cumhurbaşkanımız herkesin görüşünü kapalı zarfta aldı' dedi.

17 Aralık 2023 Pazar 17:55 - Güncelleme:
İstanbul adayı kim olacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan İstanbul adayı için teşkilat üyeleri ile görüştü.

İstanbul İl başkanlığında düzenlenen toplantıya milletvekilleri, İstanbul'da ikamet eden MKYK üyeleri, ilçe belediye başkanları, teşkilatın ilçe başkanları kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı.

Erdoğan, yüz yüze görüşmelerde aday önerilerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Ankara, İzmir ve Adana adayları için teşkilatın görüşlerini almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Aralık Cuma günü toplantıya ilişkin İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını belirterek, "Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamada bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bizim Türkiye'nin en büyük kazanımı olarak gördüğümüz meseledir. Bütün teşkilatlarımızla birlikte yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Genel başkanımız geleneğimiz olan her türlü temayülün gerçekleşmesi, demokratik iradenin tecelli etmesi için mekanizmaların çalıştırılması talimatı verdi.

Teşkilatlarımızın iradesinin görülmesi için çalışmalar yapıyoruz. Burada ortak bir aklı tecelli ettirmek için bulunuyoruz. Ortak aklı yürüteceğiz. Arkadaşlarımız hür iradesi ile hangi adayı görmek istiyorsa önerdikleri isimleri söyleyerek her bir mensubumuzun ilçe başkanlarımızın iradelerini ortaya koyarak bu süreçlerin yansıtıldığı mekanizma yürütülecektir. Siyasi tarzımızın siyasi partilere örnek olacak modeldir. Temayüller yapıldı. Adana, Ankara İzmir ve bugün İstanbul ile arkadaşlarımıza hür iradelerini yansıtmaları için çağrıda bulundu.

Burada önemli bir husus da şudur, siyasi partiler halkın gündemi ile meşgul olmalıdır. Türkiye'nin en büyük partisi olarak sürekli vatandaşın sesine kulak verdik. Bu mekanizmalar güçlü şekilde çalıştırıldı. Toplantımızın önemli bir boyutu da sayın cumhurbaşkanımız oylama bittikten sonra teşkilat mensuplarımızın görüşlerini dinlemiştir. Görüşlerine seçimlerine dönük olarak net bir şekilde yansıttılar. Aslında AK Parti genel merkezinde yapılan çalışmalar Türkiye'deki çalışmaların özetidir. 30'dan fazla arkadaşımıza söz vermiştir. Bütün bunlar kayda geçirildi. Bunlar yol gösterici olacaktır. Demokrasi kılcal damarlarına kadar çalıştırılacak. Bugün itibariyle İstanbul teşkilatımızı dinledik.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • AK Parti Sözcüsü Çelik
  • yerel seçim

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