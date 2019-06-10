AK Parti ve CHP'den Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını konusunda yeni temas
AK Partili Ünal ile CHP'li Altay, Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını hakkında bir görüşme daha yaptı. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayın konusunda bugün bir açıklama yapılması bekleniyor.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için görüşme yaptılar.
Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı program için yapılan görüşmeyle ilgili, bugün bir açıklama yapılması bekleniyor.
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