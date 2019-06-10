AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için görüşme yaptılar.

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı program için yapılan görüşmeyle ilgili, bugün bir açıklama yapılması bekleniyor.