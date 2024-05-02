AK Parti'de değişim süreci! Başkan Erdoğan kongre için talimatı verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, önceki gün 3 saat süren Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçim sonuçları ve atılacak adımlar detaylı bir şekilde ele alındı. Erdoğan'ın açılış konuşmasında partide değişim yapılacağına yönelik mesaj verdiği, sonuçlarının derinlemesine bir şekilde incelenmesi gerektiğini ve özeleştiriye ihtiyaç olduğunu söylediği öğrenildi.

NTV'nin haberine göre, Erdoğan, MYK toplantısında olağan kongre için hazırlıkların başlatılması talimatını verdi.

KONGRE SONBAHARDA

Belde, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasıyla eylül veya ekim gibi büyük kongreye gidilmesi hedefleniyor.

Edinilen bilgilere göre, parti yönetiminde değişim de kongre öncesinde planlanmıyor.

Kongrelerde seçimde başarısız olan il yönetimlerinin değişmesi, kongrede de partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin değişeceği belirtildi.

İKİ AYRI KAMP PLANI

AK Parti'de iki ayrı kamp yapılması da planlanıyor. Bunlardan ilki mayıs ayı içinde milletvekilleri ile yapılacak. Her milletvekili bölgesine ilişkin sorunları anlatacak, çözüm önerileri sıralanacak.

İkinci kamp ise belediye başkanları ile gerçekleştirilecek. Kızılcahamam'da yapılması planlanan kamp için haziran ayı düşünülüyor. Kampta eski belediye başkanlarının yeni belediye başkanları ile tecrübelerini paylaşması planlanıyor.