Ömer Çelik'in açıklamalarından konu başlıkları;

Dış politika ve iç güvenlik konuları ele alınıyor. Hem masada hem sahada olan bir Türkiye var.

(Seçim güvenliği iddiaları) Muhalefet kaybedecekleri seçime bahane uydurmaya çalışıyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır. Bu kesin bir konu.

İç ve dış güvenliğin ele alındığı oturumlar yapıldı. Geçmişte Türkiye'nin masada olduğu, sahada olmadığı dönemler olurdu. Bu da bir çeşit vesayetti.

Cumhurbaşkanımızın başbakanlığından itibaren siyasi hareketimiz büyük bir devrim gerçekleştirdi. Sahayla masada aynı anda olabilen kapasite, meşru siyasetin talimatları çerçevesinde ortaya çıkabilmektedir.

Türkiye'de verilen kararların hayata geçirilmesi için iç, dış güvenlik ve dış politika senkronize şekilde çalışmaktadır.

Türkiye artık her meselede hem masadadır hem de sahadadır.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan siyasetin, meşru hedeflerine ulaşma kararı birbirini tamamlayan şekilde yoluna devam etmektedir.

Ekonomi ile ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunacağız.

Seçim sonuçlarını kabullenmeyecekler diye konuşuyorlar. Biz sonuç ne olursa olsun saygı duyarız dedik.

Yerel seçimlerde itirazlarımızı yaptık ve sonuçta kazananları tebrik ettik. Bu konuda suçlanacak zerre kadar leke yoktur. Bu suçlamaları yapanların geçmişte açık oya kadar lekeler mevcuttur.

Biz vatandaşımızın sandıklara sahip çıkmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. En büyük seçim garantisi terörle mücadeledir.

Terör konusunda sesi çıkmayanların, çıkıp da bize söyleyeceği seçim güvenliği dersi yoktur. Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar.

Mantığa sığmayacak şekilde, biz de söyledik sayın Devlet Bahçeli de söyledi: Bizim adayımız kesinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Onların yapması gereken kamuoyunun önüne çıkıp adaylarını açıklamalarıdır.