AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.00'te başladı.

İŞTE GÜNDEMDEKİ KONULAR

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. MYK toplantısında yerel seçim sonuçları değerlendirilecek. Toplantıda önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'İN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.