AK Parti'den 31 Mart analizi! Yol haritası hazırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan MYK'da 31 Mart'ın genel değerlendirmesini yapan AK Parti, sandığın ayrıntılı MR'ını çekmek üzere yeni bir yol haritası hazırladı. Buna göre seçim sonuçlarının siyasi boyutlarını araştırmak üzere komisyonlar kurulacak. Oy kaybının nedenlerini araştırma toplantıları devam edecek.

KAPSAMLI DEĞERLENDİRME

Ekonomi ile ilgili bakanların da hazır bulunduğu toplantıda MYK üyeleri fikirlerini söyledi. Milletin sandığa küsmesine neden olan faktörler tek tek sıralandı. Seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim analizi sunumu yaptı. 59 sayfalık sunumda AK Parti'nin oy kaybı yaşadığı il ve ilçeler, oyunu artırdığı bölgeler detaylı olarak yer aldı. Sunumda 2019 ve 2024 seçimleri de kıyaslandı. Büyükşehir, 51 il ve ilçelerle birlikte belediye meclis üyeliklerindeki son durum masaya yatırıldı.

KOMİSYONLAR KURULACAK

Sabah'ın haberine göre, Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere 4 ayrı komisyon kurulacak. Komisyonlar; siyasal, ekonomik, sosyolojik ve kampanya şeklinde olacak. Komisyonlarda genel başkan yardımcıları, akademisyenler ve ilgili bakanlar yer alacak. 31 Mart seçimleri teşkilat, adaylar, mevcut parti programı, yerel yönetimler, ekonomi, partinin genel politikası, işleyiş olmak üzere birçok parametrede detaylı incelenecek.

SEÇMEN ANALİZİ

AK Parti yeni yol haritasında bilimsel verileri de ön planda tutacak. Aynı sandıktaki büyükşehir-ilçe-belediye meclisi oyları karşılaştırılacak. Büyükşehirde AK Parti, ilçede başka parti ise ilçe adayının benimsenip benimsenmediğine bakılacak. Sandığa gelmeyen seçmen tespit edilecek. Hangi partinin seçmeninin nerelerde sandığa gelmediği irdelenecek ve detaylı bir rapor hazırlanacak. Rapor ortaya çıktıktan sonra AK Parti saha çalışmalarında seçmenle gönül köprülerini inşa etmeye dönük politikalara aralıksız devam edecek. Sadece seçim ve vaat odaklı değil duygusal bağ kuracak şekilde yeni bir iletişim stratejisi uygulanacak. Seçmen profiline göre işlenecek konular ve verilecek mesajlar özel olarak belirlenecek.