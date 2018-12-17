AK Parti, yaklaşan yerel seçimler öncesi 50 milyon liralık tasarruf çağrısında bulundu

Yerel seçimlerde görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk ederek, Türkiye’nin ilk çevreci kampanyasını başlatan AK Parti’de hazırlıklar da bu yönde devam ediyor.

Başlatılan çevreci kampanya ile ilgili bilgi veren AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "MHP destek verdi. Diğer partilerden de en kısa zaman destek geleceğine inanıyorum." dedi.

Vatandaşlardan da olumlu tepkiler geldiğini belirten Demiröz, bunun çok önceden yapılması gereken bir çalışma olduğunu söyleyerek, "Eskiden şöyle bir mahalle baskısı vardı: Bir ilçede CHP’si, MHP’si HDP’si her yere bayrak asıp, siz asmadığınızda vatandaş ‘Alanda siz yoksunuz’ diyordu. İlçeler, beldeler ‘bayrak gelmedi’ diye bizi arıyordu. Şimdi de miting alanlarında, SKM’lerin önüne yine bayrak konulacak. Ancak aşırıya kaçmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Çevreci kampanya ile yasaklama olmaz, gönül işi olmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından bayrak siparişlerini durduklarını belirten Demiröz, "Seçimlerde 8-10 milyon nakliye ile birlikte giderlerimiz vardı. Bu parayı hem teşkilatımıza hem de vatandaşımıza daha farklı hizmetler olarak harcayacağız. MHP destek verdi. Çevreci kampanya ile yasaklama olmaz. Burada gönül işi olmalı. Diğer partilerden de en kısa zaman destek geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Vatandaş o bangır bangır müzikleri dinleyince oy mu verecek?"

Bu konudaki tepkiyi en başta vatandaşın vereceğini söyleyen AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, "‘Bak AK Parti yapmıyor, daha az bayrak asıyor, siz neden yapıyorsunuz?’ diyecek. Vatandaş iki kere tepki gösterse ‘Biz de az bayrak asalım’ denecek. Sonuçta vatandaş o bangır bangır müzikleri dinleyince oy mu verecek?" dedi.

"Tasarruf 60-70 milyon lirayı bulur"

Diğer partilerin de AK Parti'ye destek vermesi durumunda sadece bayraktan sağlanacak tasarrufun 40-50 milyon lirayı bulacağının altını çizen Demiröz, "Buna mazotu, araçların giydirilmesi eklenince 60-70’i bulur. Cumhurbaşkanının eskiden gönderdiği mektuplar da son bulacak, Twitter’dan ulaşacak." ifadelerini kullandı.

(Türkiye Gazetesi)