AK Parti'den açıklama: Bu ay Cumhurbaşkanı'mız açıklayabilir

Özcan, Anadolu Yayıncılar Derneğinin düzenlendiği Anadolu Sohbetleri programına katıldı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yerel seçimlere hazırlandıklarını anlatan Özcan, bu hazırlıklar çerçevesinde de saha raporları, bilimsel veriler, anketler eşliğinde mevcut belediye başkanlarından vatandaşların memnuniyetini, seçmenin kendilerinden beklentilerini ölçtüklerini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, dün "Seçimleri biz büyük oranda kazanacağız" şeklinde açıklaması olduğunu ifade eden Özcan, kendilerindeki veri ve saha raporlarının seçim sonuçlarını öyle göstermediğini söyledi.

Özcan, "AK Parti döneminde biz 30 büyükşehrin arasında 10'uncu sırada devretmişiz Ankara'yı yatırım oranında, hizmet oranında. Şimdi Ankara geçen sene 26'ncı sıraya düştü, bu sene de 27'nci sırada. 'Biz şöyle Cumhuriyetçiyiz, şöyle Atatürkçüyüz' diyorlar. Atatürk'ün göstermiş olduğu hedefler ne, bunların yaptıkları ne?" dedi.

- "BİZİM DERDİMİZ, İSİMDEN ZİYADE SEÇMEN BİZDEN NE İSTİYOR"



Yerel seçim çalışmalarında aday belirleme süreciyle ilgili de konuşan Özcan, şöyle devam etti:

"Bizim derdimiz, isimden ziyade seçmen bizden ne istiyor, ne bekliyor, AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan. Aday profili olarak nasıl bir aday görmek istiyor? Bunların şekilleri yaptığımız anketlerde de çıkıyor. Seçmen şunu istiyor, insanlar böyle siyasete çok müdahil olan profil istemiyorlar. Mansur Bey'in önceki anketlerle şimdiki anketlerdeki düşüşe baktığımız zaman da onların anketleriyle bizim anket ve saha raporu örtüşmüş oluyor. Onlar da biliyorlar düşüşün ne kadar olduğunu."

Özcan, belediye başkan adaylığı konusunda AK Parti'de İstanbul ve Ankara'da çok isimlerin olduğunu, yerel dinamikte de isimlerin bulunduğunu dile getirerek, "Vatandaş daha çok yerel bazda, dokunabileceği adaylar istiyor." ifadesini kullandı.

"Adayın Ankaralı olması gerekiyor mu?" şeklindeki soruya Özcan, "Ankette o da çıkıyor." cevabını verdi. Özcan, Ankaralıların, ilçesinin, büyükşehrinin, hükümetinin, Cumhur İttifakı'yla, AK Parti'yle olduğunda "Burada daha büyük senkronizasyon ve hizmet gelir" dediğini aktardı.

"AK Parti'nin Çankaya'ya yönelik özel bir çalışması olacak mı?" sorusu üzerine Özcan, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı'mızla beraber Çankaya'ya da Yenimahalle'ye de ayrı bir çalışmamız var. Milliyetçi Hareket Partisindeki arkadaşlarımızın heyecanı ve motivasyonu iyi. Milliyetçi Hareket Partisinin gücünü de aldığımız için bizim de onların da uyguladığı metotlar var. Çankaya'da iyi bir zelzele yapıp inşallah bu sefer bir sürpriz yapabiliriz. Yenimahalle'de bu iddiamız daha yüksek."

- "SEÇMEN DAHA ÇOK YEREL ADAY İSTİYOR"



Özcan, "Büyükşehir belediyesi için hangi ismin öne çıktığı" sorusunu da, "Turgut Altınok Bey bir açıklama yaptı, potada var. Tek Turgut Bey değil, bizim bütün ilçe belediye başkanlarımız bu işe dahildir." diyerek yanıtladı.

"Adaylık için genel siyasetten ve bakanlar olabilir mi?" sorusunu Özcan, "Anketler dedim ya, seçmen daha çok yerel, yani dokunabileceği aday istiyor." şeklinde cevapladı.

Kim aday olursa olsun seçimleri rahatlıkla kazanabileceklerini ifade eden Özcan, "Bir çalışma programı, plan, disiplin hazır. 15 Aralık'ta açıklandı diyelim, 16'sında belediye başkanı adayımızın yapacağı programlar, ilçe belediyelerimizin yapacağı programlar hepsi hazır." diye konuştu.

Genel Merkezin sahadaki raporları örtüştürdüğünü belirten Özcan, "Büyükşehrin kararını, istişarelerimiz ilçelerimiz, illerimiz yapar. İki merkezin oluşturduğu heyet var. Son nihayetinde Cumhurbaşkanı'mız bu kararı verecek." dedi.

Özcan, büyükşehir belediye başkanı adaylarının açıklanmasının Gazze'deki yaşanan olaylardan dolayı ertelendiğini bildirerek, "Normal şartta aralık ayına sarkıtmadan kasım ayında 30 büyükşehri açıklama durumu vardı. Ama çalışmalarımız biraz gecikti. Aralık ayına da bırakmadan belki büyükşehirleri önceden Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklayabilir." diye konuştu.