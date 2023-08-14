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Politika

AK Parti'den Bahçeli'nin İYİ Parti'ye ittifak çağrısı hakkında açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye ittifak çağrısı hakkında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıklama yaptı. Dağ, 'İYİ Parti'nin yeri PKK'nın ve FETÖ'nün yanı değildir' dedi.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 19:53 - Güncelleme:
AK Parti'den Bahçeli'nin İYİ Parti'ye ittifak çağrısı hakkında açıklama
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Dağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına ilişkin konuştu.

Dağ, Bahçeli'nin İyi Parti'ye yapmış olduğu çağrıya ilişkin, " İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir. İYİ Parti tarafından 26 Ağustos'taki beklentiler yükseltilmeye çıkartılıyor. Bu kongre için de aynı şey söylendi, ama kongrede akıllarda kalan 15 vekili keşke istemeseydik lafı oldu. Bir siyasi parti artık belirli bir süresi geçmiş, aktörleri belli olmuş ve tamamen de başka bir siyasi partinin arkasında piyon olmuş bir partinin söyleyeceği sözün vatandaşın nezdinde karşılığı olacağı söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

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