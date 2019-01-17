İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,337
  • 6,0937
  • 221.625
  • 96.817
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

AK Parti'den Başkan'lı paylaşım

AK Parti’nin Instagram hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti’nin hesabından paylaşılan fotoğrafların altına “#10YearsChallenge” etiketi ve “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünden bugüne çocuklarla” notu yazıldı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı, takipçiler tarafından Erdoğan’a sevgilerini ifade ettikleri çok sayıda yorum yapıldı.  

MİT BAŞKANI FİDAN'I KABUL ETTİ

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul 1 saat 10 dakika sürdü. 

III. Murat’ın vefat yıldönümü – Tarihte bugün 16 Ocak 1595

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

The Atlantic: Trump görevden alınsın

The Atlantic: Trump görevden alınsın

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

Terfi töreni sırasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Terfi töreni sırasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ay'da yetiştirilen ilk bitkiyle ilgili yeni gelişme

Ay'da yetiştirilen ilk bitkiyle ilgili yeni gelişme

Katar'dan dev bağış! Onlarcası bedavaya gönderildi

Katar'dan dev bağış! Onlarcası bedavaya gönderildi

Münbiç saldırısı sonrası Fransa'dan kritik Suriye açıklaması

Münbiç saldırısı sonrası Fransa'dan kritik Suriye açıklaması

Şanlıurfa'da teslim olan 2 teröristten Suriye itirafı

Şanlıurfa'da teslim olan 2 teröristten Suriye itirafı

'YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğu açık'

'YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğu açık'
 

POPÜLER HABERLER

Afrin´de karne heyecanı

Afrin´de karne heyecanı

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Anneye 7 bin 220 TL

Anneye 7 bin 220 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA