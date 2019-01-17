AK Parti'den Başkan'lı paylaşım
AK Parti’nin Instagram hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.
AK Parti’nin hesabından paylaşılan fotoğrafların altına “#10YearsChallenge” etiketi ve “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünden bugüne çocuklarla” notu yazıldı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı, takipçiler tarafından Erdoğan’a sevgilerini ifade ettikleri çok sayıda yorum yapıldı.
MİT BAŞKANI FİDAN'I KABUL ETTİ
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul 1 saat 10 dakika sürdü.
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