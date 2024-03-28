AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Örtülü ilişkiler içindeler, siyaset gelenekleri yok

Yerel seçime 3 gün kaldı. Partiler son hazırlıklarını yapıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV'de soruları cevapladı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Büyük bir şölen havası var. Biz seçimi seviyoruz, sandığı seven bir partiyiz. Herkes gayret ediyor. Son söz milletimizin.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "TÜRKİYE İTTİFAKI" VURGUSU

CHP, geçen seçimlerdeki altılı masayı kurmaya çalıştı. Diğer partiler buna yanaşmayınca DEM'le bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Her iki taraf da bunun adını tam koymadan ittifakı gerçekleştirmeye çalışıyor. Aslında bir ittifak var; bunun ifadesi Türkiye ittifakı oluyor. Bu fiilen sahada gördüğümüz bir şey... Siyasetten anlayan herkesin rahatlıkla gözlemleyebildiği bir şey.

Burada yanlış olan şu; Kemal Kılıçdaroğlu döneminden, Özgür Özel dönemine kadar örtülü ilişkiler siyaseti içerisinde dolaşıyorlar. CHP açısından şöyle bir şey var; geçmişte yaptıkları, bugün söyledikleri birçok şeye katılmayız ama bir siyaset geleneği vardı CHP'nin. Bu siyaset geleneği Deniz Baykal döneminden sonra tamamen ortadan kalkmış gözüküyor.

Milli çıkarlar konusunda bir hassasiyet vardı. Bu hassasiyetin nasıl ortadan kaldırıldığını gördük? Terörle mücadeleyle ilgili tezkerelere destek vermeyerek. Kılıçdaroğlu döneminde başladı, Özgür Özel döneminde de devam ediyor.

Burada topluma hesap verilmesi gereken nokta bu iş birliğinin niye gizli saklı ifade edildiği. Vatandaştan hesap kaçıran bir siyaset anlayışı doğru değildir.

YRP, AK PARTİ İÇİN DEZAVANTAJ MI?

İlkeler temelinde işbirliklerini kurmak lazım. Eğer sistem ilkeler birliğinde çalışmıyorsa bu işlere girmemek lazım. Bir parti özgün bir tez ve özgün kadrolar temelinde ortaya çıkar. Yeniden Refah Partisi meselesinde şöyle bir şey var; tamamen AK Parti içi muhalefet gibi kendini konumlandırıyor. Yeniden Refah Partisi yönetimi CHP yanlısı bir tutum sergiliyor. Bu net. O Türkiye ittifakı denilen mahcup ittifak gibi burada da fiili bir durum söz konusu.

Yeniden Refah Partisi'nin tabanı; Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiklerinin bu ülke için ne anlam ifade ettiğinin kıymetini bilen, bunların siyasi bilincinde olan, yeniden Refah Partisi yönetiminin baktığı yerin tam tersine bakıyor.