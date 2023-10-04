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  • AK Parti'den Gazi Meclis'i hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki: Böyle bir skandala imza atan 2. bir kişi gelmemiştir
Politika

AK Parti'den Gazi Meclis'i hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki: Böyle bir skandala imza atan 2. bir kişi gelmemiştir

Partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Dün, çok vahim bir şey yaşandı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa böyle vahim bir skandal imza atıldı. Bu skandala imza atan kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüce Meclis'e hakaret anlamına gelen bir cümle kullandı. Gelinen nokta vahimdir. Gazi Meclis, milletin egemenliğinin simgesidir.' dedi.

4 Ekim 2023 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer çelik açıklama yapıyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

Biz, bir Türkiye partisiyiz. Hem Türkiye'de yıllardır demokratikleşmeye öncülük eden, Türkiye'nin en büyük siyasi markası olarak hem de artık bir dünya markası olarak yolumuza devam ediyoruz.

Dün, çok vahim bir şey yaşandı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa böyle vahim bir skandal imza atıldı. Bu skandala imza atan kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüce Meclis'e hakaret anlamına gelen bir cümle kullandı. Gelinen nokta vahimdir. Gazi Meclis, milletin egemenliğinin simgesidir.

"Bu Meclis'e ben Gazi Meclis demiyorum "diyen birisinin, bu ülkenin temel meşruiyet değerleriyle sorunu olmaktan öte açık bir kavgası olduğunu ilan ettiğini görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesini şiddetle kınıyoruz. Bu, Türkiye'ye saldıranların bile aklından geçmeyen çok ayıp bir ifadedir.

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