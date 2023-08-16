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Politika

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki: Zerre demokrasi adabına sahip olmadığını gördük

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Dün yaptığı açıklamada yine Cumhurbaşkanımıza ve seçim sonuçlarına saldırmış. Sn Kılıçdaroğlu'nun nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük' dedi.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 12:17 - Güncelleme:
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki: Zerre demokrasi adabına sahip olmadığını gördük
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasi tarihi açısından siyasi katılım oranı yüksekliği ve şeffaflığı ile çok yüksek standartlara sahip olan bir seçim gerçekleştirdik. Bu seçimin net ve tartışmasız sonucunda aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçmiş ve Yüce Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vermiştir. Bu gerçeği anlamayan tek kişi defalarca sandıkta hezimete uğramasına rağmen Sn Kılıçdaroğlu'dur. Dün yaptığı açıklamada yine Cumhurbaşkanımıza ve seçim sonuçlarına saldırmış. Sn Kılıçdaroğlu'nun nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük" dedi.

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