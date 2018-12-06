AK Parti'den muhalefete 'çevreci seçim kampanyası' çağrısı

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, partisinin yerel seçimlerde görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk ederek bayrak ve afişleri sadece parti teşkilatı ile seçim koordinasyon merkezlerinde asacağı çevreci seçim kampanyasının detaylarını anlattı.

AK Parti'nin bugün bir ilke daha imza attığını ifade eden Karaaslan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bu anlamda yapılan ilk çevreci kampanyası olacak. AK Parti olarak bizler, çok uzun zamandır çevre dostu uygulamaları kendi bünyemizde hayata geçirirken, aynı zamanda Türkiye'de yaygınlaşması için gerekli politikaları da uygulamaya geçiyoruz. Bunun da somut bir göstergesi olarak önümüzdeki seçim döneminde artık hem çevre kirliliğine hem de gürültü kirliliğine yol açan unsurlar bizim kampanyamızda olmayacak. Şehirler bayraklarla donatılmayacak. Şehir meydanları ve şehrin bütün yaşam alanları, kampanyanın bir parçası haline gelen özellikle plastik unsurların kullanımına asla sahne olmayacak. Görsel kullanımı, seçim irtibat bürolarımızla sınırlı kalacak. Onun dışında şehrin bütününe yayılmayacak. Aynı zamanda gürültü kirliliği de önlenecek. Otobüsler, minibüsler onların ses düzenleri de bu kampanyada olmayacak."

Bu tür girişimlerin, Türkiye'de bugüne kadar bazı şehirlerdeki siyasi partilerin uzlaşmasıyla, çok minimal de olsa şehirlerin aldığı kararlara bağlı olduğunu dile getiren Karaaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın çok değerli olduğunu, Türkiye'nin geleceğine yön veren AK Parti'nin temsilcileri olarak kendilerinin de artık yenilikçi yöntemlerle yola devam edeceklerini anlattı.

"Yine öncülüğü AK Parti yaptı"

Seçim kampanyası sürecinin uzun yıllardır görsellik ve ses üzerine yoğunlaştığına işaret eden Karaaslan, bunun şehirlerde rahatsızlığa sebep olduğunu kaydetti. Karaaslan, "Bugünden sonra ancak seçim irtibat büroları ve yakın çevresinde belki bu tip uygulamaları gözlemleyeceğiz. Ya da özel günlerde olacak. Onun dışında şehrin bütününe yayılmayacak." bilgisini verdi.

TBMM'de kabul edilen Çevre Kanunu'na dikkati çeken Karaaslan, "Bu kanun çerçevesinde, ocak ayından itibaren tüm plastik poşetler artık ücretli olacak. Böylesi önemli bir uygulamaya imza atan hükümetimiz, aynı zamanda bunun siyasi olarak bizdeki uygulamasını da bugün sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından duymuş oldu." diye konuştu.

Toplumda özellikle gençlerde bu konuda büyük bir beklenti olduğunun altını çizen Karaaslan, "Kullanılan yöntemler, araçlar ve teknoloji çok değişti. Dolayısıyla biz de değişmek zorundayız. Yine öncülüğü AK Parti yaptı." dedi.

"Bütün partileri çevreci olmaya davet ediyoruz"

Diğer siyasi partilere AK Parti'nin örnek olması gerektiğini vurgulayan Karaaslan, şöyle konuştu:

"Muhalefet partisinde şunu gözlemliyoruz. Çevre konusunu çokça dile getiriyorlar, çokça söylemlerine yansıtıyorlar ama maalesef altını çok boş bırakıyorlar. Bunlar hep sözde kalan bir takım vaatlerden öteye gidemiyor. Biz işi somutlaştırıyoruz. Hodri meydan diyoruz. Biz, AK Parti olarak Türkiye'nin ilk çevreci kampanyasını yapıyoruz. Diğer bütün partileri de çevreci olmaya davet ediyoruz."

AK Parti'nin şehir ve çevreyi birlikte değerlendiren bir bakış açısına sahip olduğunu belirten Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak bütün politika üretme süreçlerinde bizim de zaman içinde önceliklerimiz değişti. Önümüzdeki dönemde adaylarımızla paylaşacağımız yol haritalarımızda onların şehirleriyle ilgili oluşturacakları stratejik eylem planlarında çevre çok önemli bir başlık olarak karşılarında olacak. Biz artık havası, suyu, toprağı daha temiz şehirler hedefiyle çalışıyoruz. Diyoruz ki biz ezelden çevreciyiz. Gençler açısından bir provokasyon aracına dönüştürülmüş olan ve maalesef muhalefet partisi tarafından da gençleri provoke etmek için sıkça dile getirilen bu hususu, biz oradan alıyoruz, bunu gerçek anlamında tekrar vatandaşımıza geri sunuyoruz. Bu kampanya öncü olması bakımından çok önemlidir."

"AK Parti Genel Merkezi'nin karbon ayak izini ölçtürdük"

AK Parti Genel Merkezi'nin karbon ayak izini ölçtürdüklerini bildiren Karaaslan, elektrik kullanımından araçların kullanımına kadar dünyaya ne kadar karbon salınımı yaptıklarının ölçümünü yaptırdıklarını kaydetti. Karaaslan, "Bunu neden yaptık; 2018 yılı karbon ölçümünü gördük, 2019 yılı için bir hedef koyduk. Çevre konusunda atılan her adımın sürdürülebilir olması çok önemli." dedi.

AK Parti'nin yerel seçimlere yönelik çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği e-temayül uygulamasıyla 3 ton kağıt tasarrufunda bulunduklarını ifade eden Karaaslan, AK Parti'nin, Türkiye'de ilk "İklim Dostu Kuruluş Sertifikası" alan siyasi parti olduğunu söyledi.

Son dönemde hayata geçen önemli projelerden bir tanesinin de Millet Bahçeleri olduğunu dile getiren Karaaslan, Millet Bahçeleri'nin bugüne kadar yapılmış en büyük çevre projesi olduğunu vurguladı.