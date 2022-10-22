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Politika

AK Parti'den ''Türkiye Yüzyılı'' logosu

AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımı kapsamında hazırlanan logoyu paylaştı.

AA22 Ekim 2022 Cumartesi 15:16 - Güncelleme:
AK Parti'den ''Türkiye Yüzyılı'' logosu
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Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımının logo çalışması Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.

Logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldızın ise ortak mirası temsil ettiği belirtildi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanırken, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her birinin Cumhuriyetin her bir yılını simgelediği kaydedildi.

Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisinin kurulduğu bildirildi.

Özgün olarak geliştirilen yazı karakteri Türkiye Yüzyılı iddiasını ve arkasındaki gücü temsil edecek kararlılığı hissettirirken, bu tipografik anatomiyle logonun her mecrada iletişim ve etkileşim gücünün korunmasının sağlanacağı vurgulandı.

  • Türkiye Yüzyılı
  • AK Parti
  • Cumhurbaşkanlığı forsu

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