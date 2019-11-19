AK Parti'den Yavaş'a zor soru: İlk 6 ayın 36 günü yurt dışında ne yapmış?
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 'CHP'li Mansur Yavaş, 'hesap verilebilir ve şeffaf belediyecilik anlayışı'ndan bahsediyor ama ilk 6 ayın 36 günü yurt dışında ne yapmış, görevi süresince her 5 günün birini niçin yurt dışında geçirmiş, raporda buna dair bir bilgi yok.' ifadelerini kullandı.
- AA
Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıkladığı görevde olduğu 200 günde yaptığı çalışmalar ve mali durum raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Yavaş'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma ilişkin Şahin, şunları kaydetti: "CHP'li Mansur Yavaş 'hesap verilebilir ve şeffaf belediyecilik anlayışı'ndan bahsediyor ama ilk 6 ayın 36 günü yurt dışında ne yapmış, görevi süresince her 5 günün birini niçin yurt dışında geçirmiş, raporda buna dair bir bilgi yok.
Henüz Haymana'ya ayak basmadı ama 16 gün Londra'da ne yapmış mesela? Veya henüz Akyurt'a uğramadı ama 6 gün Moskova'da Ankaralılar için ne yapmış? 1 aydan fazla süren yurt dışı gezilerinin Ankaralılara maliyeti nedir? Hemşehrilerimizin bunları bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum."
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