Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıkladığı görevde olduğu 200 günde yaptığı çalışmalar ve mali durum raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yavaş'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma ilişkin Şahin, şunları kaydetti: "CHP'li Mansur Yavaş 'hesap verilebilir ve şeffaf belediyecilik anlayışı'ndan bahsediyor ama ilk 6 ayın 36 günü yurt dışında ne yapmış, görevi süresince her 5 günün birini niçin yurt dışında geçirmiş, raporda buna dair bir bilgi yok.

Henüz Haymana'ya ayak basmadı ama 16 gün Londra'da ne yapmış mesela? Veya henüz Akyurt'a uğramadı ama 6 gün Moskova'da Ankaralılar için ne yapmış? 1 aydan fazla süren yurt dışı gezilerinin Ankaralılara maliyeti nedir? Hemşehrilerimizin bunları bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum."