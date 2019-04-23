AK Parti’den YSK’ya İstanbul sunumu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını görüşüyor. YSK’nın dün saat 14.00’da başlayan ve bugün 11.00’dan itibaren devam edecek toplantısının gündeminde, AK Parti ve MHP’nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AK Parti’nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz bulunuyor. Dünkü taplantıda AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, Kurul’a 2.5 saat süren bir sunum yaptı. Özel, YSK’den ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda İstanbul seçimiyle ilgili itiraz dilekçelerinin ele alındığını, daha sonra kendisine söz verildiğini ifade etti. Özel, şunları söyledi:

AK PARTİ SUNUM YAPTI

“Sunumun içeriği dilekçemizin kısa bir özetiydi. Olaylar, iddialar, ayrıca dilekçe ekindeki tüm belge ve bilgileri tek tek kurul üyelerine göstererek, klasörler içinde, içi boş deliller, evraklar olmadığını, sonuca ne denli etkili belgeler, bilgiler olduğunu ifade etmiş olduk. Bunların görsellerini de sunarak bir sunum yaptım. Kurul üyelerimizin arada soruları oldu, onları da cevapladık. Bu süreçle ilgili daha farklı hukuki görüşler elimizde vardı. Onları da Kurul üyeleriyle paylaşma imkanı oldu.” Recep Özel, kendi sunumumun tamamlanmasının ardından diğer partilerin temsilcilerine de cevap hakkı verildiğine işaret ederek, ardından Kurul üyelerinin bir değerlendirme yapması için toplantının bugüne bırakıldığını kaydetti. İddialarının tamamının sağlam olduğuna dikkati çeken Özel, “Belgenin bilginin havada uçuştuğu bir şey yok. Tamamen sağlam” dedi.

RAKAM, İSİM VERİYORUZ

Recep Özel, CHP’nin 2014’teki yerel seçimde Ankara seçimiyle ilgili Kurul önüne getirdiği 10 iddia ile kendi iddialarının örtüşmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bunu 2014’teki Ankara seçimiyle mukayese etmemek gerekir. Oradaki iptal taleplerle bizim taleplerimiz tamamen farklı. Burada sayı, rakam, isim veriyoruz. Şu kadar kısıtlı, ölü seçmen diyoruz. Sandık numaralarına kadar tam liste halinde veriyoruz. Bugüne kadar YSK’ye verilmiş en kapsamlı dosyayı verdik. Bizim belgelerimiz, delillerimiz sağlam. Kurul üyelerine bugün bunu anlatma imkanımız oldu. Her iddiamızı Kurul üyeleri tartıştığı zaman tekrar hatırlatma, yeni beyanlarda bulunma imkanımız da olacak.”

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ

AK Parti YSK Temsilcisi Özel, bundan sonraki sürecin sorulması üzerine şu yanıtı verdi: “Kurul üyelerimiz bundan sonra ara kararlar kurarak, bizim talep ettiğimiz bilgileri belgeleri ilçe seçim kurullarından gerekirse savcılıktan, memur olup olmadıkları konusunda Devlet Personel Başkanlığından isteyebilecek, her yerden istenecek. Çünkü delillerimizi gösterdik, adresini de gösterdik, delillerin adreslerinden istenmesi noktasında ara kararları sırasıyla vermesi gerekecek, öyle bir süreci yaşayacağız.”

KHK’Lİ SEÇMENLER

KHK ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusunda başvuruyla ilgili bir soru üzerine de Özel, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’un 8. maddesinin çok açık olduğunu, maddede, “Kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçmen olamaz” denildiğini hatırlattı. Özel, “Bunların da kamu hizmetinden yasaklı olduğu Danıştay kararıyla da sabit olduğuna göre, bir kanun hükmü var, bir de Danıştay kararı var. İkisini örtüştürmeleri gerekir. Bu konuda takdir YSK üyelerimizin” diye konuştu. Özel, Kurul’da bugünden itibaren önce AK Parti’nin ardından da MHP’nin itirazının görüşüleceğini, İstanbul’dan iki bağımsız adayın da iptalle ilgili başvuruları bulunduğunu, bunların da sonraki sıraya alındığını bildirdi.