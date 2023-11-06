AK Partili Akar: Azerbaycan'da tüm dünya Türk'ün gücünü gördü

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) 'Haydar Aliyev'in bir millet iki devlet vizyonu ve Kafkasya'da yeni iş birliklerine doğru' adlı sempozyum düzenlendi. Sempozyuma, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ve Şaban Çopuroğlu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, rektör yardımcıları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ile Azerbaycan'ın İstiklal Marşlarının okunmasının ardından başlayan programda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ediyoruz. Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını huzurlarınızda minnetle yâd etmek istiyorum. Allah rahmet eylesin mekânları cennet olsun demek istiyorum. Son bir ayda, unutamıyoruz, göz ardı edemiyoruz, içimiz sızlıyor, canımız yanıyor gerçekten İsrail'in yaptığını ifade edecek bir kelime bulamıyorum, onları da şiddetle kınadığımı huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Ben bu tip programların yeni iş birlikteliklerine pencere açmasını ve birlikte daha güçlü olacağımız mesajını vereceğimi ifade etmek istiyorum. Burada ERÜ ve ADÜ olarak gerçekten Erciyes Üniversitesi, Azerbaycan Diller Üniversitesi olarak bu birlikteliklerin daha da artacağını düşünüyorum. ERÜSAM bizim Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi bu konularda da her zaman etkin çalışmalar yapmakta. Bunun dışında da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir sempozyum olacağı duygu ve düşüncesiyle saygılar sunuyorum" dedi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov da, Türkiye ve Azerbaycan'ın bir olduğunu söyleyerek, "Türkiye, bize düşman olan farklı devletleri durdurdu. Türkiye Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Azerbaycan'ın ordusunu kurmakta yardımcı oldu. Gencecik 15-16 yaşındaki çocuklarımızı Türkiye'nin harp okullarına gönderdik. Onlar şimdi orduyu yönetiyorlar. Biz devletimizi NATO standartlarına uygun bir devlete çevirebildik. Azerbaycan-Türkiye iyi bir örnektir. Hem dostlarımız çok hem düşmanımız çok. Dostlarımızla birbirimize saygıdan, sevgiden başka bir şey vermedik. Birbirimize ekonomik yardımlardan başka gelişmemize sebep olacak şeylerden başka bir şey vermedik. Düşmanlarımıza da onların önünde omuz omuza durup, tek olmadığımızı gösterip, gücümüzü gösterdik. Azerbaycan'ın nüfusu 10 buçuk milyon değil, 95 buçuk milyondur. Türkiye'nin nüfusu, o da 95 buçuktur. Paramız paranızdır, paranız paramızdır. Gücümüz gücünüzdür, gücünüz gücümüzdür" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİNİN ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEĞİ OLARAK 44 GÜNDE DEFTER VE HESAP TAMAMLANDI"

Karabağ meselesinin Sovyetler Birliği'nin taktiği olduğunu, Karabağ'da bir katliam olduğunu dile getiren AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, "2023 yılı önemli bir yıl, bir taraftan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık, kutlamaya devam ediyoruz. Yücelttik, yüceltmeye devam ediyoruz. Elimizden geldiğince çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz ülkemizi çok daha ileri götürebilmek için. Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın önderi Haydar Aliyev'in doğumunun da 100. yılı. Bundan dolayı da Diller Üniversite'miz ve Erciyes Üniversite'miz birlikte bu çalışmaları yapmak suretiyle gerçekten önemli bir adım attılar. Kendilerini kutluyorum. Karabağ meselesi, Sovyetler Birliği'nin taktiğidir. Buna Karabağ Savaşı demek doğru değil. Burada bir savaş yok. Burada bir baskın, zulüm, istila, işgal ve katliam var. Bu olay oradaki masum silahsız insanları katletmektir. Şu zamanlarda sahnede gördüğümüz gibi. Bir örneğini daha gördüğümüz gibi. Acımasız bir şekilde yapılan bir katliamdan bahsediyoruz. Oradaki insanlar dünyada olabilecek en ağır zulümlere maruz kaldılar, en ağır işkencelere maruz kaldılar. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin çok güzel bir örneği olarak 44 günde defter ve hesap tamamlandı. Kardeşlerimiz de şerefli bir şekilde, mağrur ve gururlu bir şekilde evlerine ve topraklarına çok şükür döndüler. Bu sadece Azerbaycan için değil, sadece Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için bir ilham kaynağı oldu. Bu şekliyle bütün dünyaya 44 günde Türk'ün gücünü göstermek mümkün oldu. Azerbaycan'da tüm dünya Türk'ün gücünü gördü" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Erciyes Üniversitesi tarafından Milletvekili Hulusi Akar'a ve Büyükelçi Reşad Mammadov'a plaket verildi.