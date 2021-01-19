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Politika

AK Partili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kılıçdaoğlu'nun 'kim haktan adaletten yana bir eşitsizlikle karşılaşıyorsa bana haber vermesi yeterli' sözlerine ilişkin, 'Mücadelenize, İBB'den çıkarttığınız binlerce işçi kardeşimizi göreve iadeyle başlayabilirsiniz' ifadelerini kullandı.

19 Ocak 2021 Salı 15:46 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 15:48
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AK Partili Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaoğlu'nun 'kim adaletten yana hakkatn hukuktan yana bir eşitsizlikle karşılaşıyorsa bana haber vermesi yeterli. Ben garib gurebanın sözcüsüyüm' sözleri hakkında açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı

Sn. Kılıçdaroğlu CHP’li belediyelerden işçi çıkartmayacağınıza dair şeref ve namus sözü vermiştiniz. Mücadelenize, İBB’den çıkarttığınız binlerce işçi kardeşimizi göreve iadeyle başlayabilirsiniz

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