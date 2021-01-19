AK Partili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Partili Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaoğlu'nun 'kim adaletten yana hakkatn hukuktan yana bir eşitsizlikle karşılaşıyorsa bana haber vermesi yeterli. Ben garib gurebanın sözcüsüyüm' sözleri hakkında açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı
Sn. Kılıçdaroğlu CHP’li belediyelerden işçi çıkartmayacağınıza dair şeref ve namus sözü vermiştiniz. Mücadelenize, İBB’den çıkarttığınız binlerce işçi kardeşimizi göreve iadeyle başlayabilirsiniz
Sn @kilicdarogluk CHP’li belediyelerden işçi çıkartmayacağınıza dair şeref ve namus sözü vermiştiniz.— Av.M.Emin AKBAŞOĞLU ���� (@akbasogluemin) January 19, 2021
Mücadelenize, İBB’den çıkarttığınız binlerce işçi kardeşimizi göreve iadeyle başlayabilirsiniz... pic.twitter.com/RAlLkdIv4L