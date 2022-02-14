AK Parti'li Aydemir, 6 muhalefet partisinin ikinci toplantısını 28 Şubat'ta planlamasını eleştirdi

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 14:14 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 14:14

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 muhalefet partisi genel başkanının cumartesi günü bir araya geldiğini anımsattı.

Söz konusu toplantıda, "mutabakat metninin" 28 Şubat günü açıklanacağının duyurulduğunu hatırlatan Aydemir, "28 Şubat, bu ülkenin başına gelmiş en sıkıntılı zaman dilimlerinden birisidir. Demokrasinin katledildiği, siyaset kurumunun ve parlamentonun yerle yeksan edildiği bir zaman dilimidir. Hususen 28 Şubat'ta bir toplantı düzenleyecek olmaları çok manidardır." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Aydemir ayrıca, birbiriyle hiç ilintisi olamayan, dünya görüşü farklı 6 siyasi partinin bir araya gelmesiyle "komik bir resmin" ortaya çıktığını ifade etti.

HDP'nin, toplantıya davet edilmemeleri nedeniyle tepki gösterdiğini dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:



"HDP aslında bunların omurgasını oluşturuyor ve onlar da biliyor ki HDP'siz hiçbir şeyler. HDP'nin Eş Genel Başkanı'nın açıklamaları var: 'Birisi hariç, 6 partinin diğer 5'i bir araya gelseler bizim aldığımız oyun yarısı etmez' diyor. CHP'nin dışındaki partilere böylesine bir tarif yapıyor. Bunlar ikircikli, utana sıkıla bir birliktelik oluşturmuşlar ya bundan dolayı da bir büyük mahcubiyetleri var. Toplantıdan sonra Kılıçdaroğlu hemen özür beyanı mahiyetinde 'onlarla da bir araya gelebiliriz' türü ifadeler kullandı. Bir büyük garabet. HDP'liler 'biz orada yoksak siz görürsünüz' tehdidi savurdular."

