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AK Partili belediyelere ‘siyaset’ ve ‘hizmet’ eğitimi 

  • ŞERİFE GÜZEL / ANKARA
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AK Parti, yerel seçim sonuçlarını değerlendirme toplantılarının ardından seçilip göreve başlayan belediye başkanlarına yönelik çok yönlü eğitime başlıyor. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın yürüteceği çalışmalarda belediye başkanları, “siyasi” ve “yerelde hizmetler” yönünden eğitime tabi tutulacak.

ERZURUM’DA BAŞLIYOR 

Eğitimlerde, belirlenen stratejiler üzerinden siyaset ve icraat üretilmesinin önemine işaret edilecek.

Türkiye genelinde 6 bölgede yapılması planlanan eğitim toplantısının ilki bugün Erzurum’da gerçekleştirilecek. 100-120 belediye başkanının katılması planlanan toplantı Cuma günü başlayıp, Pazar akşama kadar sürecek. Doğu Anadolu bölgesindeki belediyeleri toplayacak olan Erzurum toplantısının ardından Karadeniz bölge toplantısı Samsun’da, Güneydoğu Anadolu bölgesi Şanlıurfa’da, Marmara bölgesi Bursa’da, Akdeniz bölgesi Denizli’de gerçekleştirilecek. Toplantının başlangıcında AK Parti’de uzun yıllar büyükşehir belediye başkanlığı yapmış tecrübeli isimler, yeni başkanlara tecrübelerini paylaşacaklar. Tecrübeli isimler, özellikle personel yönetimi, imar, halkla ilişkiler, siyasal iletişim gibi konularda tecrübelerini anlatacaklar.

PROTOKOL, TEMSİL

Toplantının ikinci bölümünde ise belediye mevzuatı konusunda başkanlara bilgilendirme yapılacak.  Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de özellikle ağırlama, temsil, protokol, siyasi strateji gibi konularda bundan sonraki süreçte belediyelerin nasıl bir yaklaşım içinde hareket edeceğine yönelik nasıl bir çalışma yürütüleceğini anlatacak. Toplantının Pazar günkü bölümünde de belediyelerle ilgili bakanlarla bir araya gelinecek. Belediye başkanları, yaşadıkları sorunlara ilişkin bakanlarla görüşerek çözüm önerilerini alacak.l 

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