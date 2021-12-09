İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti'li Dağ, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Sadece 1 ay bedava verin
Politika

AK Parti'li Dağ, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Sadece 1 ay bedava verin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da yaptığı açıklamalara cevap olarak, 'İzmir'de uzun yıllardır büyükşehir belediyesi CHP yönetiminde. Hadi bu zamana kadar yapmayışınıza bir şey demeyelim, bundan sonra yapın. Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin.' ifadesini kullandı.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 19:15 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 19:18
ABONE OL

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şanlıurfalılar bir yere yazsınlar, yerel yönetimler geldiğinde bize Şanlıurfa'nın belediye başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz." sözlerine yanıt verdi.

Hamza Dağ, "Tutmayacağı sözleri verme ustası yine iş başında. Madem öyle, İzmir'de uzun yıllardır büyükşehir belediyesi CHP yönetiminde. Hadi bu zamana kadar yapmayışınıza bir şey demeyelim, bundan sonra yapın. Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.