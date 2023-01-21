AK Partili kadın vekiller anlattı: Adımın önüne ''T'' yazarak derste yok saydılar

TBMM Anayasa Komisyonu'nda başörtüsünü anayasal güvence altına alan anayasa değişikliği görüşmelerinde kadın milletvekilleri yasaklar nedeniyle yaşadıkları acı ve sıkıntıları, olaya nasıl bakılması gerektiğini anlattı.

Sabah'ın haberine göre, Anayasa Komisyonu toplantısı sırasında söz alan AK Partili kadın milletvekillerinin görüşleri şöyle:

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Ben ve benim gibi milyonlarca kadın Türkiye'de bu problemin içinde yaşayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldik. Bu meseleyi anlamak bence Türkiye'yi anlamaktır. Eğer biz başörtüsünün kadınların hayatındaki etkilerini anlayabilirsek geçmişin yaralarını sarmak mümkün olacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı: Başörtüsü mağduriyetini ailemde 4 nesil yaşadı. Merve Kavakcı (kardeşi), başörtüsü dolayısıyla 'Bu hanıma haddini bildirin' diyerek hedef alındı. TBMM'de adı konulmayan bir darbe yapıldı. Başörtüsü konusunda 'kapanmış bir yara' deniyor, yara kanamıyor ama insanların hayatı altüst oldu.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta: 28 Şubat sürecinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisiydim. Derse devam etmeme rağmen 'Buradayım' diyorum, ismimin önüne 'T' harfi yani 'türbanlı' ifadesi konularak 'yok' yazıldım ve devamsızlıktan ceza aldım, okuldan atıldım. 20 yıl öncesinde yaşadıklarımızı hiç kimsenin yaşamamasını istiyoruz.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç: 81 yıl sonra hiçbir ayrımcılığa uğramadan tüm kadınlara seçilme hakkını veren, eğitimden çalışma hayatına kadınların her alanda özgürce var olmasının yolunu açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı sunmak istiyorum. Eğer bugün ben bir köyden, bakkal Mehmet'in başörtülü kızı olarak Meclis'te varsam bu, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Biz kızlarımızın, kadınlarımızın yeniden aynı sıkıntıları yaşamamaları, eğitim ve diğer haklarından mahrum bırakılmamaları, yani olası keyfi uygulamaların tekrar etmemesi için bu anayasa güvencesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz.