İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2022 Salı / 1 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,3514
  • EURO
    15,09
  • ALTIN
    775.473
  • BIST100
    1944.26
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Partili Kavuncu'dan Özgür Özel'e tepki: Artık ağzınızdaki bu çürümüş sakızı atın
Politika

AK Partili Kavuncu'dan Özgür Özel'e tepki: Artık ağzınızdaki bu çürümüş sakızı atın

CHP'li Özgür Özel'in Kur'an eğitimine ilişkin skandal ifadelerine tepki gösteren AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 'İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin. Artık ağzınızdaki bu çürümüş, kokuşmuş sakızı atın. Bu akla ziyan ezberlerinizden kurtulun.' dedi.

AA4 Ocak 2022 Salı 16:18 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 16:23
ABONE OL

Kavuncu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 4-6 yaş çocuklara Kur'an eğitimi verilmesine yönelik, "Orta Çağ zihniyetine yönelmek" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Bu ifadeleri, tek parti, milli şeflik ve 28 Şubat dönemlerini hortlatma girişimi olarak değerlendiren Kavuncu, CHP'nin muhafazakar kesimin oyunu alabilmek için yaptığı "şirinliklerde" ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kavuncu, "Müslüman bir ülkede 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an öğretmeyi Orta Çağ zihniyeti olarak gören CHP, ne kadar maske takarsa taksın, fabrika ayarlarını değiştirmediği sürece böyle fecaatler işlemeye devam edecektir." diye konuştu.

Kavuncu, yıllardır model olarak gösterilen bazı ülkelerde din eğitiminin, 2,5 yaşında başladığını, papaz ve rahibelerin ders verdiğini ifade etti.

Orta Çağ karanlığının Batı'ya ait bir olgu olduğunu ve Müslümanların "Orta Çağ"ı bulunmadığını vurgulayan Kavuncu, "Artık ağzınızdaki bu çürümüş, kokuşmuş sakızı atın. Bu akla ziyan ezberlerinizden kurtulun. Cami ile kilisenin aynı olduğu saplantısından, ihanetinden vazgeçin. İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin. Belki o zaman milletle gerçek manada barışarak helalleşme imkanı bulur, belki o zaman iktidar olma hayalleri kurabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.