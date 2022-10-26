AK Parti'li Keşir, kadın milletvekilleri ve kadın kolları yönetimiyle bir araya geldi

Parti genel merkezindeki toplantıda konuşan Keşir, hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi verdi.

Hakkari'den başlatılan ve ülke genelinde gerçekleştirilen "Kadın Emeği Buluşmaları"nda sona gelindiğini belirten Keşir, 20 Eylül'de Edirne'de 80'inci il buluşmasını yaptıklarını hatırlattı.

İstanbul'daki toplantıyla da 81 il buluşmasını tamamlayacaklarını dile getiren Keşir, bu programlarla yaklaşık 40 bin kadına ulaştıklarını bildirdi.

Ayşe Keşir, "Biz büyük bir Türkiye ideali kuruyoruz. Cuma günü, Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu açıklayacak. AK Parti, büyük Türkiye iddiasıyla yola çıktı. 20 yıldır bu hikayenin yol taşlarını döşüyoruz. Bunları yapacaksak, üretimsiz olmayacak. Üretim de olacaksa nüfusun yarısını oluşturan kadınlar olmadan olmayacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Nerede Kalmıştık" projesine geçen yıl 23 bin kadının müracaat ettiğini vurgulayan Keşir, bu yılın raporlamasının henüz bitmediğini, ancak kayıt için başvuran kişi sayının 20 bini geçtiğini söyledi.

AK Parti Ar-Ge Başkanlığıyla 16 büyükşehirde "Siyaset Akademisinde Kadın Programı"nı gerçekleştirmek istediklerini anlatan Keşir, şunları kaydetti:

"Bu dönem kadınlar için de bir çağrıya çıktık ve 'Hangi ders programlarında hangi içerik olsun' diye bir anket yayımladık. Bu anketimizi dolduranların yüzde 45'i parti üyesi kadınlar. Partimiz üyesi olmayan kadınların da bir siyaset akademisi beklentisi var. Bu talepler doğrultusunda eğitmenler bir müfredat çalışıyor. Aralık ayı gibi de bu programa başlamayı istiyoruz."

Keşir, teşkilat esaslı çalışmaların önemine de işaret ederek, "Kadın milletvekillerimizin, kadın kolları teşkilatlarımızın illerde ve ilçelerde birlikte yaptıkları programlar bize güç katıyor. Onun için teşkilatlarımızla verdiğiniz güç ve destek için de her birinize teşekkür ederim." dedi.