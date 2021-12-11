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Politika

AK Parti'li Kırkpınar: Salgın sürecinde hiçbir hastamız bu dönemde tedavide sıkıntı yaşamadı

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türkiye'nin salgın sürecinde 300'e yakın ülkeye sağlık yardımında bulunduğunu söyledi. Kırkpınar, TBMM Genel Kurulunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçesinin de görüşüldüğünü hatırlatarak Bakanlığın çevreci bir yaklaşımla hareket ettiğini, TOKİ yatırımları ve yatay yapılaşma ile de vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

AA11 Aralık 2021 Cumartesi 14:53 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 14:53
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Kırkpınar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarları döneminde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Türkiye'nin çağ atladığını belirterek şöyle konuştu:

"Gelirleri Türkiye'nin on katı olan ABD, İspanya, İtalya gibi ülkeleri gördük. Hastalarını nasıl ölüme terk ettiklerine şahit olduk. Ama Türkiye o süreçte şehir hastaneleri ve sağlık altyapılarıyla adeta tarih yazdı. Türkiye sadece vatandaşlarına değil yabancı ülkelere de tıbbi cihaz ve ilaç yardımında bulundu. Ülke olarak 142 ülkeden vatandaşlarımızı uçak ambulansla getirmenin onurunu yaşadık. Salgın sürecinde 300'e yakın ülkeye sağlık yardımında bulunduk. Hiçbir hastamız bu dönemde tedavide sıkıntı yaşamadı."

Kırkpınar, TBMM Genel Kurulunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçesinin de görüşüldüğünü hatırlatarak Bakanlığın çevreci bir yaklaşımla hareket ettiğini, TOKİ yatırımları ve yatay yapılaşma ile de vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

  • AK Parti İzmir Milletvekili
  • Yaşar Kırkpınar
  • salgın

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