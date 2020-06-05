AK Partili Muş: Seçimler Haziran 2023'te yapılacak

05 Haziran 2020 Cuma 15:33 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 15:33

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Muş, "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey bulunmamaktadır. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Öncesinde bizim seçim yapmak gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır" dedi.

SİYASİ PARTİLER KANUNU

Mehmet Muş, "CHP, bu düzenlemelerin yeni kurulan partilerin seçime girmesini engellemeyle alakalı olduğunu ifade etmektedir. Bizim böyle bir düşüncemiz bulunmamaktadır. Zaten bu anlamda yapacağımız düzenlemeler de kamuoyuna açıklandıktan sonra göreceksiniz. Biz kanun yoluyla bir siyasi partinin seçime girmesini engellemek gibi bir düşünceye asla hakim olmadık. Bu bir hülleciliktir. Hüllecilik de CHP'nin işidir" ifadelerini kullandı.