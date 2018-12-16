AK Partili Numan Kurtulmuş: İstanbul ve Ankara’yı alırız

Kurtulmuş, “Bizim açımızdan en önemli yerimiz tabii ki teşkilatlarımız. AK Parti’nin en büyük gücü teşkilatlarıdır. Teşkilatlarımızın çok iyi motive olması, il ve ilçelerdeki adayların en iyi şekilde desteklenmesidir. Hem teşkilatları, hem de seçmenimizi çok iyi motive edeceğiz. İki kere ikinin beş etmesini sağlayacak çalışma yapacağız. İttifak yapılan yerlerde, bunu sonuna kadar arkadaşlarımızı motive ederek çalışmalarını sağlayacağız” dedi. “Cumhur İttifakı dediğimiz şey iki partinin yöneticilerinin bir araya gelerek ‘hadi bir seçim işbirliği’ yapalım endişesi ile ortaya çıkan bir ittifak değildir” ifadesini kullanan Kurtulmuş, şöyle devam etti: Bir direncin sonucu olarak ortaya çıkan işbirliği, gönül birliğidir. 15 Temmuz sonrası süreçte de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte Parlamentoda yapılan iş birliği, 24 Haziran seçimlerinde sandıkta yapılan işbirliği ile de sandıkta sonuçları alınmıştır. Yani seçim işbirliği, ittifakı ortaya çıkartan şey değil; tam tersi ittifak seçim işbirliği şeklinde meyve verecek olan bir süreçtir. Bir kere öncelikle meydanlarda oluşmuş ittifakın kıymetini bilmek her iki parti bakımından önemli.

İSTANBUL ANKARA’DA SIKINTI YOK

Kurtulmuş, AK Parti’nin Ankara ve İstanbul’da sıkıntısı olduğu iddiasının doğru olmadığını belirterek, şunları kaydetti: İstanbul’da da, Ankara’da da ben ciddi hiçbir seçim kazanma problemi olmadığını düşünüyorum. İstanbul siyasetini çok iyi bilen biri olarak söylüyorum. Nihayetinde şu tartışmayı doğru bulmam. ‘Bir büyük şehri kaybederse hükümet sistemi tartışmaya açılır’ konusu doğru bir tartışma değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin nasıl değişeceğinin yolu bellidir. Bu bir anayasa referandumu, değiştirme süreci değil, yerel seçimde belediye başkanı kim olacak onu seçiyoruz. Evet, önemli bir seçim. Tereddüt yok. Ama sonuç bakımından da tereddüt etmiyorum. Böyle bir ihtimalin olmadığını düşünüyorum.”