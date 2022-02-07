Çok konuşulacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun otel fotoğraflarını İmamoğlu ortaya çıkardı

7 Şubat 2022 Pazartesi 10:33 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:01

24 TV'nin her bölümü ses getiren programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan oldu. Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Özkan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özkan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP'nin kendi içinde bir savaş var. Bunu bizim söylememizde doğru olmaz, biz söylesek kötü oluruz, bize böyle yaklaşıyor derler. CHP içerisindeki farklı dinamikler, farklı Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaya çalışıyor. CHP'nin kasetle gelen Genel Başkanı, İstanbul'da halk 3 gün boyunca karla savaşırken balık sefası süren Belediye Başkanı ile ilgili Kılıçdaroğlu hiçbir savunma vermedi. İmamoğlu ise bu savunmasızlığa karşı Kılıçdaroğlu'nun 100.000 liralık otel görüntülerini paylaştı.

2023'E GİDERKEN VATANDAŞIMIZIN AKLINI, KALBİNİ VE CEBİNİ DOLDURACAĞIZ

Fakirlik, yoksulluk edebiyatı güden bir Genel Başkan'ın geceliği 100.000 lira olan bir otelde ne işi var?

2023'e giderken biz, vatandaşımızın aklını, kalbini ve cebini doldurmuş vaziyette gideceğiz. 2023'e giderken biz, vatandaşımızın aklını, kalbini ve cebini doldurmuş vaziyette gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar dünyada ve ülkemizde görülmemiş bir başarıya imza attı. Hiç bir siyasi parti 20 yıldan beri iktidarda kalmadı. Gelecek ile ilgili ise 20 – 50 yıl daha iktidar alternatifi oluşturmadı.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLE TAMAMEN İÇ İÇE GEÇMİŞ BİR YAPI SİSTEMİ VAR



Bu benzemezler ittifakının Cumhurbaşkanı'nı kendileri belirleyemeyecek. Aday zarfın içinde gelecek. Kasetle bir Genel Başkan gönderilip yerine kasetle Genel Başkan geliyorsa bu değişimin bir sebebi var. Terör örgütü ile tamamen iç içe geçmiş bir yapı sistemi var.

Kasetli ve dizaynlı terör örgütü burada bir düzen yapmak istemiş. Bunu yaparken kim gelirse gelsin düşüncesinde yapmadılar tabii ki, her şey planlı. Getirilen kişinin belirttikleri rotada yol almasını istiyorlar.

Olabildiğince renksiz, etkisiz bir aday çıkarmaya gayret edecekler. Siyasi bir rengi olmayan bir aday olacak. Tabiri caizse yosun gibi bir aday çıkacaklar.

Keşke İmamoğlu, Kılıçdaroğlu aday olsa.

"AVUKATLIK STAJI İLE İLGİLİ DÜZENLEME 6. PAKETTE ONAYLANACAK"

Kamuda çalışan hukuk mezunları ile ilgili staj düzenlemesini son yargı paketinde meclis gündemine getirmeyi çok büyük bir arzu ile istedik. Çalışmalarımızı da büyük oranda tamamladık. İlk yargı paketinde bu iş çözülecek buradan bunu duyurmak isterim. İlk pakette yasalaştırmış olacağız, şimdiden hayırlı olsun.