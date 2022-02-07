AK Partili Özkan: Türkiye gündeminin 1.6'sı, Twitter'da esen rüzgarlardan oluşuyor

7 Şubat 2022 Pazartesi 12:34 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 12:36

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programına katıldı, Star Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Partisinin sosyal medyaya ilişkin araştırmalarından bahseden Özkan, "Türkiye'de milli irade, toplumun talebi, vatandaşlar neyi düşünüyor, konuşuyor baktığımız zaman, sadece Twitter üzerinden yapılan tartışmalara bakacak olursak; inanın orada esen rüzgarla Türkiye'nin gerçek rüzgarı arasında hiçbir benzerliğin olmadığının altını çizelim" dedi.

Özkan, "Twitter'da estirilen rüzgarlarla seçim sonucunu bekleyenlerin büyük bir hüsranla karşılaştığını bilelim. Bizim yapmış olduğumuz anketlerde Türkiye gündeminin 1.6'sının Twitter'da esen rüzgarlardan oluştuğunu gördük" diye konuştu.