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Politika

AK Partili Özşavlı: Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin içindeki HDP'dir

Sezgin Tanrıkulu'nun, Selçuk Bayraktar ve SİHA'larla ilgili açıklamasına sert tepki gösteren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Özşavlı, 'Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin içindeki HDP'dir' dedi.

AA22 Haziran 2022 Çarşamba 12:15 - Güncelleme:
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Selçuk Bayraktar ve SİHA'larla ilgili açıklamasına sert tepki gösterdi.

- "PKK, KÜRTLERİN KATİLİDİR"

Özşavlı, "Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin içindeki HDP'dir. Tanrıkulu'nun Türkiye karşıtı eylemlerini, söylemlerini eskiden beri biliyoruz. Tanrıkulu, SİHA ve İHA'dan neden rahatsızdır? Çünkü İHA'lar ve SİHA'lar destan yazıyor. PKK'nın tepesine bombaları yağdırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Özşavlı, HDP'nin, "Kürtlerin yaşadığı coğrafyayı Ermenistan yapmak isteyen PKK'nın sözcüsü" olduğunu belirterek, "PKK, Kürtlerin temsilcisi değil, Kürtlerin katilidir." diye konuştu.

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