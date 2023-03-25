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Politika

AK Partili Turan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yapılan son anketlerin sonuçlarında AK Parti'nin oyunun yüzde 40'dan fazla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın da yüzde 50'den fazla oyunun olduğunu açıkladı.

IHA25 Mart 2023 Cumartesi 14:48 - Güncelleme:
AK Partili Turan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı
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Partisinin Amasya'daki milletvekili aday adayları temayül yoklaması sırasında yaptığı açıklamada anketleri takip ettiklerini anlatan Bülent Turan, "Sağduyulu yapılan anketlerde AK Parti'nin yüzde 40'tan fazla oyu olduğu, Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın da yüzde 50'den fazla oyunun olduğu herkesin ifadesi. Bu halk irfan ve izan sahibidir. 20 yıldan beri kendisine kim hizmet etti, kim polemik yaptı iyi bilir. O yüzden göreceksiniz. Bu halk, aziz millet vefa duygusuyla beraber Erdoğan'a siyasi tarihindeki en çok oyu vererek kaldığı yerden devam ettirecektir" dedi.

"BU İSYAN SADECE YAVUZ BEY'İN İSYANI DEĞİL"

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ve HDP ile yapılan temaslara daha önce sert tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım" şeklindeki sözlerini değerlendiren Turan, "Aslında bu isyan sadece Yavuz Bey'in isyanı değil. İYİ Parti'de çok kıymetli arkadaşlarımız var. Vekil düzeyinde, seçmen düzeyinde. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bu arkadaşlar MHP'den ayrılırken daha fazla milliyetçilik, ülkücülük iddiasında oldular. Ama dön dolaş geldikleri yer CHP'nin genel başkanının cumhurbaşkanlığı iddiası altında kalmak oldu. Buna her sağduyulu insan isyan etmez mi? Ne oluyor kardeşim demez mi? Geldiği yerde CHP'nin genel başkanını başkan yapma iddiasının aparatı olmak hiçbir ülkücünün, milliyetçinin kabul edeceği bir söylem olamaz" diye konuştu.

"TEMEL BEY'İN TABANI 'AYASOFYA'YI TEKRAR MÜZE YAPALIM' DİYENLERE OY VERMEYECEK"

Altılı masada yer alan Saadet Partisi'nin tabanına da seslenen Bülent Turan, "Temel Bey'in tabanı Temel Bey'e oy vermeyecek. Temel Bey'in tabanı 'Ayasofya'yı tekrar müze yapalım' diyenlere oy vermeyecek. Türkiye'nin büyümesini isteyen, küresel operasyonlara dur demek isteyen, tarihi hatırasıyla beraber ayağa kaldırmak isteyen kim varsa tekrar durduğu yeri gözden geçirmesi lazım" şeklinde konuştu.

HDP'lilerin son günlerdeki teröristbaşı Öcalan ile ilgili açıklamalarını tepkiyle karşılayan AK Parti'li Turan, "Eğer altılı masa HDP'ye büyük bir özgüven imkanı vermeseydi. Binde birlik oyu olanlara cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık vadettiği gibi HDP'ye de benzer özgüven vaatleri vermeseydi dün itibariyle 'Yeni dönem Öcalan için özgürlük dönemi' diyemezlerdi. Bu özgüveni vermeseydi 'Yüzyıllık Cumhuriyetle hesaplaşacağız' diyemezlerdi" ifadelerini kullandı.

Bülent Turan daha sonra AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto ve Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile birlikte gazeteci Asım Gültekin'in mezarını da ziyaret etti.

  • Bülent Turan
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  • anket

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