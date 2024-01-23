AK Partili Uluay, Kastamonu'da planlanan projeleri anlattı

Uluay, kentteki bir restoranda düzenlediği toplantıda, Araç-İhsangazi sınırları içerisinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi'ne değinerek, "Kamuoyunun da bildiği üzere, Kastamonu'nun amiral gemisi diyebileceğimiz, çılgın projesi diyebileceğimiz bir proje meselemiz var. Bu, bizden önce çalışmaları devam eden bir projeydi. Biz de bu projeyi sahiplendik." ifadelerini kullandı.



"Proje hayal ettiğimiz gibi gerçekleşecek olursa en az 4 milyon metrekare, belki 10 milyon metrekareye çıkabilecek; Türkiye'de 6'ncı teşvik bölgesi imkanlarından faydalanacak bir Organize Sanayi Bölgesi olacak." diyen Uluay, şöyle devam etti:



"Bu Organize Sanayi Bölgesine, demir yolu bağlama ihtimalimiz yüksek. Kastamonu'da demir yolu hayal gibi görünüyor olsa bile, bazı şeyler hayal kurmakla başlar. Biz bu hayali kuruyoruz. İnşallah bu çapta bir organize sanayiyi ilimize kazandırır ve burayı da demir yoluna bağlamış oluruz."

Sanayinin gelişmesiyle göçün önleneceğini ifade eden Uluay, "Bugün 4 bin civarında lise son sınıf öğrencimiz var. Bunun bir kısmı üniversiteyi kazanıp gidiyor. Fakat üniversiteyi kazanıp gitse bile onlar bir şekilde geri gelecekler. Kastamonu gencini Kastamonu'da istihdam edebilirsek her yıl 4 bin kişinin iş gücüne katılımı sağlanmış oluyor. Kastamonu nüfusunun 300 binlere, 500 binlere çıkması çok da öyle uzak bir hayal değil." dedi.

Kastamonu'da kurulacak tarım lisesinden de bahseden Uluay, lisenin bölgeye hitap edeceğini belirtti.

Eski Göl Anadolu Öğretmen Okulu'nun olduğu 260 dönümlük alanın tarım lisesi olarak ayrıldığını anlatan Uluay, şöyle konuştu:



"İlk etapta buranın bir hayırsever vasıtasıyla inşaatını yaptırmaya çalışıyoruz. İnşallah bir hayırseverin burayı sahiplenip inşaatını yapacağını düşünüyoruz. Olmadığı takdirde yine illaki devlet imkanlarıyla yapılacaktır. Bu tarım lisesi dediğimiz konsept içerisinde tüm hayvan yetiştiriciliklerinin, sera yetiştiriciliğinin, tarım adına aklımıza ne gelirse balıkçılık hariç, eğitiminin yapıldığı vasıflı bir lise düşünüyoruz. Bu sadece Kastamonu'ya değil bölgeye de hitap edecektir."