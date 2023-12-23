İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Partili Usta'dan CHP'li Ağbaba'ya sert tepki: Terörist cenazesinden çıkmayanların ahlak öğretmek haddi değildir
Politika

AK Partili Usta'dan CHP'li Ağbaba'ya sert tepki: Terörist cenazesinden çıkmayanların ahlak öğretmek haddi değildir

TBMM Genel Kurulu'ndaki 2024 bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın açıklamalarına yönelik tepki gösterdi. CHP'li Ağbaba'ya teröristlerle içli dışlı olduğunu hatırlatan AK Partili Usta, 'Terörist cenazesinden çıkmayan adamın da bize ahlak öğretmek haddi değildir.' dedi.

IHA23 Aralık 2023 Cumartesi 20:46 - Güncelleme:
AK Partili Usta'dan CHP'li Ağbaba'ya sert tepki: Terörist cenazesinden çıkmayanların ahlak öğretmek haddi değildir
ABONE OL

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçe görüşmeleri devam ederken burada kürsüye çıkan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tepki çeken açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP'li Ağbaba'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

"TERÖRİST CENAZESİNDEN ÇIKMAYAN ADAMIN DA BİZE AHLAK ÖĞRETMEK HADDİ DEĞİLDİR

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, sosyal medya ünlülerinin fotoğraflarının kullanılmasına tepki göstererek, "Bu kötü ve yanlış bir şey, buna kimse doğru demiyor ama bunların burada sergilenmesi, milletin kürsüsünden sergilenmesi, bunların reklamının yapılmasına sebeptir. Veli Ağbaba bu fenomenlerden bir kaynak mı elde ediyor, fon mu elde ediyor bilmiyorum ama bunların reklamını yapmakla yanlış yapıyor. Bunların reklamının burada yapılmasına müsaade edilmemesi lazım. Terörist cenazesinden çıkmayan adamın da bize ahlak öğretmek haddi değildir" ifadelerini kullandı.

  • Leyla Şahin Usta
  • CHP Veli Ağbaba
  • TBMM Genel Kurulu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.