TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçe görüşmeleri devam ederken burada kürsüye çıkan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tepki çeken açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP'li Ağbaba'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

"TERÖRİST CENAZESİNDEN ÇIKMAYAN ADAMIN DA BİZE AHLAK ÖĞRETMEK HADDİ DEĞİLDİR

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, sosyal medya ünlülerinin fotoğraflarının kullanılmasına tepki göstererek, "Bu kötü ve yanlış bir şey, buna kimse doğru demiyor ama bunların burada sergilenmesi, milletin kürsüsünden sergilenmesi, bunların reklamının yapılmasına sebeptir. Veli Ağbaba bu fenomenlerden bir kaynak mı elde ediyor, fon mu elde ediyor bilmiyorum ama bunların reklamını yapmakla yanlış yapıyor. Bunların reklamının burada yapılmasına müsaade edilmemesi lazım. Terörist cenazesinden çıkmayan adamın da bize ahlak öğretmek haddi değildir" ifadelerini kullandı.