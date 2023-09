AK Partili Uygur: Milletimiz bu oyunlara geçit vermedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Seher Ünsal'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Burada partililere seslenen Uygur, "Türkiye eskisi gibi olmayacak şiarıyla, 'söz de karar da milletindir' diyerek durmadan, yorulmadan, ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla 2023'deyiz. Yolumuza aşkla, şevkle, aynı heyecanla aynı enerjiyle aynı motivasyonla devam ettik. Türkiye Yüzyılı hedefi var. 3 Kasım 2002'den itibaren girmiş olduğumuz her seçimde milletimiz teveccühünü hem Cumhurbaşkanımızdan hem partimizden, davamızdan, ak davamızdan esirgemedi. Hem genel yönetimi hem de yerel yönetimi AK Parti'ye emanet etti. Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarına, bizlere emanet etti. O günden bugüne yaşamış olduğumuz, geçirmiş olduğumuz bütün seçimlerde Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu bize belediyeciliği, eser belediyeciliğiyle, gönül belediyeciliğiyle, hizmet belediyeciliğiyle verdi. Kolay olmadı. Kritik dönemeçlerimiz oldu. Söz de karar da milletindir. Türkiye'nin yükselişini, çığır açışını, atlayışını görenler o eski Türkiye'de oynadıkları oyunları yine bizim iktidarımız AK Parti'nin iktidarı döneminde de işte kapatma, e-muhtırayla, Gezi olaylarıyla, 17-25 olaylarıyla, yargı darbesiyle, 15 Temmuz hain işgal girişimiyle denedi. Milletimiz bu oyunlara geçit vermedi, müsaade etmedi. Kendi kararına, kendi iradesine, kendi demokrasisine her kritik eşikte, her kritik dönemeçte sahip çıktı. 14 Mayıs'ta da sahip çıktı. 28 Mayıs'ta da sahip çıktı. Yine emaneti büyük bir oy farkıyla büyük bir oy çoğunluğuyla Cumhurbaşkanımıza teslim etti" diye konuştu.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da, "İnşallah yerel seçimlerde de Kırşehir'imiz başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilini, bütün ilçelerimizi heyecanla, gayretle, enerjiyle, motivasyonla alacağız. AK Parti teşkilatları olarak milletimizin de güveni ve desteğiyle inşallah AK belediyecilikle halkı buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, daha sonra Ahi Külliyesi'nde yer alan kadın kooperatifleri açılış programına katıldı.