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Politika

AK Partili Yılmaz: 810 belediyeyi AK Parti yönetiyor

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye'de yer alan bin 392 belediyeden 810'unun AK Parti'de olduğunu söyledi.

IHA29 Eylül 2023 Cuma 12:37 - Güncelleme:
AK Partili Yılmaz: 810 belediyeyi AK Parti yönetiyor
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AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal'dan çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra partinin yönetici, belediye başkanı ve ilçe başkanlarıyla toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Yılmaz, "Türkiye'de bin 392 belediye var. Bu belediyelerin 810 tanesi AK Parti tarafından yönetiliyor. 231 belediye de MHP tarafından yönetiliyor. Cumhur İttifakı bin 41 belediye yönetiyor. 30 büyükşehrin 15'i bizde, 51 il belediyesinin 25'i bizde, 922 ilçenin 545'i bizde. Yani AK Partili belediyeler tarafından yönetiliyor. Bu büyük bir teveccüh. 2024 seçimlerinde bu rakam daha da büyüyecek" dedi.

"MUHALEFETLE FARKIMIZ; ONLAR İDEOLOJİK BAKIYOR, BİZ İNSAN ODAKLI"

Muhalefetle kendileri arasındaki farkın da "insan odaklı" bakmaları olduğunu söyleyen Yılmaz, "Onlar ideolojik amaçlarını iktidar kılmak istiyor. İdeolojik amaçları iktidar olduğu takdirde makamlarla birlikte kimlik ve kişilik bulurlar. Biz ise makam elde etmek için değil, hizmet fırsatı yakalamak için siyaset yaparız. Kul duası ile Allah'ın rızasını alacağımıza inanan bir siyasi hareketiz. En önemli farklarımızdan bir tanesi budur" diye konuştu.

Yorulmadan çalıştıklarını anlatan AK Parti İl Başkanı Ünsal ise, "Yola zor dönemde denk geldim. Teşkilatlarımız mahcup olmadı. İnançla ve kararlılıkla 2024'de CHP'de olan belediyeyi AK Parti belediyeciliği ile yeniden tanıştıracağız" diye konuştu.

  • AKP Belediye Sayısı
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  • AKP Genel Başkan Yardımcısı

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