İSTANBUL 29°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7079
  • EURO
    21,5016
  • ALTIN
    1273.21
  • BIST100
    4484.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti'nin paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı
Politika

AK Parti'nin paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, çalışmalara başlayan AK Parti sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. 'Sen dik dur eğilme, Türkiye Yüzyılı seninle Dualar, rüyalar, umutlar seninle' mesajıyla paylaşılan reklam filmi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

IHA16 Mayıs 2023 Salı 10:19 - Güncelleme:
AK Parti'nin paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, AK Parti de çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde de başarılı reklam filmlerine imza atan AK Parti yeni bir seçim şarkısı paylaştı.

"Sen dik dur eğilme, Türkiye Yüzyılı seninle Dualar, rüyalar, umutlar seninle" mesajıyla paylaşılan reklam filmi büyük beğeni topladı.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan reklam filminde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin verdiği mücadeleden, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Milli Muharip Uçak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı mitinglere ait görüntülere yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.