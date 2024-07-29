Akar'dan CHP'li Tan'a ''Mavi Vatan'' tepkisi: Vatandaşlarımız pasaportunuzun rengini soruyor

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün kabul edilen Somali tezkeresi görüşmelerinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, 'Mavi Vatan've TSK hakkında skandal ifadeler kullandı.

CHP'nin dış politikasına yön veren eski Washington Büyükelçisi Tan'ın Türkiye'nin üç tarafını çevreleyen denizlerle ilgili ortaya koyduğu 'Mavi Vatan' doktrinini "masal" olarak niteledi. CHP'li Tan'ın skandal açıklaması tepki çekti.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" hakkındaki sözlerine ilişkin, "Vatandaşlarımız Sayın Tan'ın pasaportunun rengini soruyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar "Mavi Vatan" kavramını "masal" olarak niteleyen CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Anavatan, Gök Vatan Mavi Vatan'ın ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade eden Akar, "Mavi Vatan ayrılamaz ve parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan kimileri denizlerde boğuldu. Kimileri dağlara çukurlara gömüldü. Mavi Vatan, Karadeniz'de ve Ege'de karasuları, kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölge, deniz yetki alanları denizlerimizin üstündeki ve altındaki her türlü hak ve menfaatlerimiz denizlerdeki Misak-i Millimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZ SAYIN TAN'IN PASAPORTUNUN RENGİNİ SORUYOR"

Tan'ın açıklamalarının CHP'nin anlayış ve yaklaşımına da aykırı olduğunu bildiklerini söyleyen Akar, "Bizlerle aynı görüşü açıklayan emekli asker CHP'li bir genel başkan yardımcısı diğer tarafta yıllarca diplomat kimliğiyle dolaşmış yerlilik ve millilikle hiçbir izahı olmayan görüşlere sahip bir başka genel başkan yardımcısı.. Önceki açıklamaları da dikkate alındığında Sayın Tan'ın kime neye hangi amaca hizmet ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Vatandaşlarımız Sayın Tan'ın pasaportunun rengini soruyor. Siz CHP Grubu'ndan bunun izahını ve cevabını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar'ın konuşmaları sırasında muhalefet milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine Meclis'te gerginlik çıktı.

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