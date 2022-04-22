Akdeniz'de ortak çıkar! Rüzgar tersine döndü

Türkiye ile sorun yaşadığı bazı ülkeler arasında 2022'in baharında diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi ve bazı ülkeler ile de ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler normal seyrine dönerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmesi beklenen ziyareti ile Suudi Arabistan ile ilişkilerin düzelmesi yönündeki çabalara da son noktanın konulması planlanıyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, İstanbul ziyaretiyle de ilişkilerdeki yüksek tansiyon düşürülmüştü. Ermenistan ile diplomatik ilişkilerin tesisi için temaslar sürerken, özel temsilciler üçüncü görüşmeleri için Viyana'da buluşacak. Doğu Akdeniz'de ise İsrail ve Mısır ile ilişkilerin düzelmesi için çabalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmî törenle karşılamıştı. İki ülke arasında ilişkilerin düzelmesi yönünde üst düzeyde ilk somut adım, bu ziyaretle atılmıştı. Erdoğan, önceki günkü AK Parti Grubu'ndaki konuşmasında, "Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır" diyerek İsrail ile başlatılan sürecin devam ettiğinin mesajını vermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başlatılan normalleşme süreci çerçevesinde 24 Mayıs'ta İsrail'e ziyarette bulunmayı planladı. Milliyet'in haberine göre, Çavuşoğlu'nun, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile yapacağı görüşmeyle diplomatik ilişkilerde normalleşme konusunda bir adım daha atılması ve büyükelçilerin karşılıklı olarak atanmasının değerlendirilmesi bekleniyor.

BORU HATTI PROJESİ

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in İsrail'e yapması planlan ziyareti de, Çavuşoğlu'nun ziyareti kadar önem taşıyor. Bu ziyarette, anlaşma sağlanması durumunda İsrail doğal gazının ilk kazmanın vurulmasından itibaren 4. yılın sonunda Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılabileceği değerlendiriliyor. İsrail'in açık deniz sahaları Leviathan ve Tamar'dan taşınabilecek doğal gaz konusu daha önce de Türkiye ve İsrail'in enerji bakanlıkları arasında ele alınmıştı. Proje çerçevesinde; denizden Mersin veya İskenderun'a döşenecek 500-550 kilometrelik boru hattı ile İsrail gazı Türkiye'ye getirilebilir. Türkiye üzerinden de Avrupa ülkelerine ulaştırılabilir.

4 YILDA TAMAMLANIR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önceki akşam katılığı canlı yayında şunları söyledi:

"İsrail'e Mayıs'ın 3. haftası gideceğiz. Filistin'e de gideceğiz. Diyaloğun devam etmesi önemli. İsrail ile ilişkilerimiz Filistin davasından vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Enerji Bakanımız (Fatih Dönmez) gidecek. Programlar tam uyuşmayacak ama Enerji Bakanımız da gidecek. Bu projeleri hayata geçirebiliriz. Bizim gündemimizde Dışişleri Bakanı olarak başka konular da var. İsrail, Filistin gündemi. İşin esas sahibi Enerji Bakanlığı, bu işin tüm konularını ele alacaklardır. İsrail ile boru hattı işi bence olur. İsrail kara sularında ve kıta sahanlığında çok ciddi rezervler var. Bu rezervlerin Avrupa'ya gidebilmesi için en ekonomik güzergah Türkiye'den geçiyor. Diğer türlüsü fizibil değil. Kepçe vurulduktan sonra 4 - 5 yıl sonra bu proje tamamlanır."

KAHİRE'YE BÜYÜKELÇİ MESAJI

Mısır'la 1925 yılında kurulan diplomatik ilişkiler, Ankara ve Kahire'de 2013'ten beri Maslahatgüzar seviyesinde. 9 yıldır büyükelçi atanmıyor. Geçen yıl, iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi için istişareler yapılmıştı. Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarlığı'na Salih Mutlu Şen'in getirilmesinin planlandığı belirtildi. Dış Politika Danışma Kurulu üyesi olan Şen, 2015-2020 tarihleri arasında Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Böylece Kahire'ye büyükelçi unvanına sahip bir maslahatgüzar ataması yapılmış olacak.