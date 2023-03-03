Akşener yine ''kazanacak aday'' dedi! Öfke imzaya yansıdı

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Altılı Masa'nın son toplantısında yaşananları yazdı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayınlanan haber/analizi şöyle:

Altılı Masa'nın son toplantısından da isim çıkmadı, açıklama pazartesiye kaldı. Bunda Akşener'in tavrının etkili olduğunu, toplantı öncesi Kılıçdaroğlu ile kendisi arasında trafik yürüten Karamollaoğlu'na, 'güçlendirilmiş başkan yardımcılığı' karşılığında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'evet' diyeceği izlenimi veren Akşener'in, Masa'da yeniden 'kazanacak aday' konusuna girdiğini öğrendim. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun 'bozuk imza' atması da bu son dakika ısrarına karşı duyduğu kızgınlığı yansıtıyor.

İSİM PAZARTESİYE KALDI

Altılı Masa'nın ortak aday belirleme gündemli son toplantısı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katılımıyla dün yapıldı.

Saat 14:00'te başlayan ve 5,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada aday ismi belirtilmedi.

"Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak" ifadesiyle başlaması dikkat çeken açıklamada, "Ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart pazartesi günü paylaşmak üzere bir araya geleceğiz" ifadesi kullanıldı.

Pazartesi günkü toplantı da SP'nin ev sahipliğinde, saat 14:00'te yapılacak.

KILIÇDAROĞLU SOL PARTİLERLE GÖRÜŞECEK

Kılıçdaroğlu, toplantıdan ayrılırken bazı gazetecilerin "Adaylığınız hayırlı olsun." şeklindeki sözlerini yanıtsız bıraktı. Kurmaylarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, bugünkü programına da iki kritik görüşme koydu ve basına duyurdu. Kılıçdaroğlu, bugün saat 13:30'da, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen'i partisinde ziyaret edecek, saat 14:30'da da İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek. İşçi Partisi, HDP ile sol ittifakın üyesi olması nedeniyle, bu görüşmeye HDP ile ilk temas olarak değerlendiriliyor. Sol Parti ise HDP ittifakına katılmamıştı.

AKŞENER, KURMAYLARIYLA BULUŞTU

Akşener de, toplantıdan çıkarken partilileri tarafından 'milletin umudu' sloganlarıyla karşılandı. Akşener, İyi Parti Genel Merkezi'ne geçerek sonra milletvekilleri, parti yönetimi ve danışmanlarıyla bir araya geldi.

Altılı masa açıklamasındaki belirsizliğin arkasında, Akşener'in tutumu yatıyor.

Toplantıdan önce Altılı Masa partilerinin bazılarının genel merkezlerindeki kaynaklarımla görüştüm. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı için CHP ve İyi Parti arasında mekik trafiği hakkında bilgiler aldım. Karamollaoğlu, önce Akşener'i, ardından Kılıçdaroğlu'nu ve sonra yine Akşener'i ziyaret etmişti.

Üç partideki kaynaklarım, Akşener'in 'güçlendirilmiş tek cumhurbaşkanı yardımcılığı' istediği, Kılıçdaroğlu'nun ise diğer genel başkanlardan talep edenlerin de cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları şartıyla, Akşener'in güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yardımcılığı talebine 'tamam' dediğini belirttiler. Bu, Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına evet diyeceği anlamına geliyordu. Görev, yetki ve bakanlık dağılımının daha sonraya, 6 genel başkanın uzlaşmasına bırakıldığını da öğrendim.

DİĞER PARTİLER SOĞUK

Masa'daki diğer üç partideki kaynaklarım ise, Akşener'in 'güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yardımcılığı' ile 'fiili Başbakan' gibi yetki sahibi olma talebini sıcak karşılamadıklarını belirttiler.

Böyle bir ayrımın anayasaya uygun olmadığını, pratikte de sorun oluşturacağını söylediler.

UYSAL: 'KILIÇDAROĞLU OLSUN'

Altılı masa partilerindeki kaynaklarımla, toplantı sonrası da görüştüm. Edindiğim bilgilere göre, toplantıda Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olması gerektiğini Gültekin Uysal dile getirdi, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan da onay verdi.

AKŞENER: ANKETLER YAVAŞ DİYOR

Ancak Akşener, Karamollaoğlu ile görüşmelerinde verdiği izlenimin aksine, toplantıya anketlerle geldi ve yeniden 'kazanacak aday' bahsini açarak "elindeki anketlerin Mansur Yavaş'ı işaret ettiği" yolunda konuştu.

KILIÇDAROĞLU: İNTİHAR OLUR

Kılıçdaroğlu ise belediye başkanlarına adaylık kapısını kapattığını hatırlatarak, "İstanbul ve Ankara'yı kaybetmeyi göze alamayız. Bu intihar olur" dedi.

ÇATLAK GÖRÜNTÜSÜ VERMEYELİM

Karamollaoğlu da Akşener'e "Hepimiz uzlaştık. Aksi bir tutum masayı dağıtır" dedi. Ancak Akşener geri adım atmadı ve partisinin yetkili kurullarıyla konuşması gerektiğini belirterek zaman istedi. Diğer liderler, sadece Akşener'in zaman istemesinin 'masada çatlak' izlenimi vereceğini belirterek, 'tüm partilerin yetkili kurullarıyla görüşmesi kararı alındığı' yolunda açıklama yapılmasını önerdiler.

Bu durum açıklama metnine yansıdı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun metnin altına attığı imza, bugüne kadar alışılagelmiş imzasından farklı olarak bozuk ve alelacele atılmış bir görüntü vermesi dikkat çekti.

SOL İTTİFAK'LA GÖRÜŞME NEDEN?

Kılıçdaroğlu'nun iki sol parti ile randevulaşmış olması da önemli. Zira İşçi Partisi, HDP ile ittifakın içinde. Sol Parti ise o ittifakta bulunmuyor. İlk yorumlar, Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e 'alternatifsiz değilim' mesajı verdiği yönünde. Ancak bu randevuların, Akşener'in istediği güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı konumuna, Altılı Masa'ya dışarıdan destek vermesi istenen HDP ittifakını ikna etmek için olduğu da değerlendiriliyor.