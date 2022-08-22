Sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkesin kendi arafını anlattığı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Sosyolog Yasin Aktay oldu.

Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Aktay, Esed rejimi ve mülteci sorunu hakkında ilişkin, "İnsanlık suçu işlemiş bir devlet liderinin ayakta kalması herkes için tehlikeli. Esed'in şu anda bu rejimin başında bulunması sadece Suriye halkı için değil bütün insanlık için tehlikelidir. Bu tehlike her gün yeni problemler üretmeye devam ediyor. Bütün Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı mülteci problemi de oradan kaynaklanıyor. Güvenli bölge şu anda bir ara çözüm oldu. Türkiye'nin gücünü gösteren bir şey oldu, tüm Dünyayı kurtardı. Aslında bu bir mülteci çözümü oldu. Türkiye sanki mültecileri zorla alıyormuş gibi değerlendiren cahiller var. Sanki Türkiye o mültecilerin gelişinden çok memnunmuş gibi bir hava oluşturmaya çalışılıyor. Türkiye bu ara çözümle mülteci dalgasını durdurdu. " değerlendirmesinde bulundu.

"SEFİLLER AMA SEFALETLERİNİN FARKINDA DEĞİLLER"

Aktay, "Suriyeliler üzerinden konuşan bir kesim var. Dikkat ederseniz rahat ve pervasızca konuşuluyor. Benim aklım almıyor. Netice itibariyle zulüm altında kalan insanlar. Yapılan iyiliği başa kakmamalıyız. Türkiye insani yardım konusunda dünyaya adından söz ettiren bir ülke oldu. İnsan kalitesi açısından üzücü bir durum. Bu, erdem fakirliğidir. Ciddi anlamda erdem fakirliği yaşıyoruz şu anda. Ve bu insanlar erdem fakiri olduklarının farkında da değiller. Sefiller ama sefaletlerinin farkında değiller. Kendimiz lütufa muhtaçken gelen mültecilere yaptıklarını lütuf sayanlar var. Türkiye'ye Allah'ın verdiği bir lütuf bu. Türkiye'yi başkalarına yardım edecek kıvama getirmiş. Bu yapılan Türkiye'ye yapılan bir saygısızlıktır." dedi.

"SURİYE'DE ESED'İN GİTMESİNİ İSTEMEYECEK EN ÖNEMLİ ÜLKELERDEN BİR TANESİ İSRAİL'DİR"

Aktay, "Cumhurbaşkanımızın sözünü yorumluyorum. Orta Doğu'da tıkanan bir siyasi durum var. Buna sebep bir sürü etken, faktör var. Tıkanan siyasetin zararını Müslüman halklar, ülkeler görüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız iyi bir futbol oyuncusu. Futbol oyuncusunun en büyük taktiği tıkanan bir yer varsa oyunu rahatlatmak için topu açıktan almaktır. Cumhurbaşkanımızın böyle bir manevra yaptığını görüyorum. 10 yıl Arap Baharı süreci yaşandı. Arap halklarının özgürlüğüne yol açan bir süreç olarak devam etseydi Türkiye'de çok karlı çıkacaktı. Uluslararası ilişkiler her zaman karlı çıkarmıyor. Bu işin ilk suçlusu Amerika ikinci suçlusu İran'dır. Esed yaptığı işlerle siyonizmi yaydı. Suriye'de Esed'in gitmesini istemeyecek en önemli ülkelerden bir tanesi İsrail'dir. Amerika'da başta Esed'i ortadan kaldırmak için o bölgeye geldi. Fakat başka olaylar yaşandı ve DEAŞ ortaya çıktı. Amerika orada kendi istediği gibi bir kaos düzeni oluşturdu." ifadelerini kullandı.