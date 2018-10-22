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Aktütün’de askerler düğüne katılıp halay çekti 

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki Aktütün köyünde yapılan düğün, askerlerin katılımıyla renklendi.

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Aktütün Hudut Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Erdem Güneş, askerleriyle birlikte Gülperi Gürelli ve Savaş Gezer’in düğününe katılarak, halay çekti, çifte de Türk bayrağı hediye etti. 

MEHMETÇİK’TEN ANLAMLI SÜRPRİZ

Şemdinli ilçe merkezine 54 kilometre uzaklıktaki Aktütün köyünde yapılan düğünde askerler, sürpriz yaptı. Bugüne kadar hep çatışma haberleriyle gündeme gelen Aktütün köyünde yaşayan Savaş Gezer ile Gülperi Gürelli çiftinin düğününe Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ve Şemdinli AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algür’ün yanı sıra askerler de katıldı. Irak’ın sıfır noktasında bulunduğu için bugüne kadar onlarca kez saldırıya uğrayan ve şehitlerin verildiği Aktütün Hudut Taburu, bölgenin teröristlerden temizlenip, huzurun sağlanmasıyla mutluluklara da ortak olmaya başladı.

KOL KOLA HALAY ÇEKTİLER

Aktütün Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Yüzbaşı Erdem Güneş, Piyade Kıdemli Astsubay Mustafa Özçelik ve taburda görevli yaklaşık 20 asker, düğünleri yapılan Gülperi Gürelli ile Savaş Gezer’e sürpriz yaptı. Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde düğüne katılanlarla kol kola girerek, halay çeken ve stres atan Mehmetçikler, çifte Türk bayrağı hediye etti. Büyük mutluluk yaşadıklarını belirten damat Savaş Gezer, kendilerini yalnız bırakmayan askerlere teşekkür etti.

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