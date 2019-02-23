Alacağı tazminatla barınak yaptıracak

Eskişehir’in merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’nde yaşayan dört çocuk annesi 54 yaşındaki Aysun Demir, yaptığı açıklamada, çöp konteynerinden sokak hayvanları için yiyecek toplamaktan asla utanmadığını söyledi. Çevredeki iş yerlerinden çıkan yiyecek atıklarının konteynerlere atıldığını belirten Demir, “Ben de onları alıp sokak hayvanlarına veriyorum. Sokak hayvanları için çöp konteynerlerinden atık toplamaya devam edeceğim. Gelip çeksinler. Kılıçdaroğlu, beni yok yere rencide ettiğinin farkında değil mi? Keşke bana gelip ‘Aç mısın?’ diye sorsaydı. Ben aç değilim, maddi durumum gayet iyi” dedi,

ERDOĞAN’I SEVİYORUM

Dört katlı evinin olduğunu ifade eden Aysun Demir, “Allah şükür ki kimseye ihtiyacım yok. Kılıçdaroğlu’na karşı hakkımı sonuna kadar arayacağım. Kılıçdaroğlu beni ihtiyaç sahibi gibi göstermeye utanmadı mı? Çok üzüldüm hatta intiharı bile düşündüm. Çocuğum üzüntüden okula gidemedi. Kılıçdaroğlu bunları düşünmedi mi? Benim fotoğraflarımı neden elinde sallıyor? Hukuki süreci başlattım. Kılıçdaroğlu’ndan alacağım tazminatla sokak hayvanlarına barınak yapacağım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum ve başarılı olmasını istiyorum” diye konuştu.

ALGI OPERASYONU

AK Parti’nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Volkan Doğan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında gösterdiği fotoğrafla, bir algı operasyonuyla Türkiye’yi ve Eskişehir’i kötü göstermeye çalıştığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği fotoğraftaki kadının Aysun Demir olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti: “Odunpazarı’nın güzel teyzesinin çöp konteynerinden sokak hayvanlarına vermek üzere gıda atığı alırken çekilen fotoğrafı Kılıçdaroğlu’nun eline tutuşturulmuş böylece Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve şehrimiz farklı lanse edilmeye çalışılmıştır. CHP Genel Başkanı’nı kınıyorum. Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduk. Tazminat davası da açacağız” diye konuştu.