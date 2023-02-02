Ali Babacan'ın istediği oldu! Avrupa'dan ''aferin''i kaptı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kala altılı masada aday krizi hala sürüyor. 11. toplantısı sonrası da bir aday belirleyemeyen masa, geçtiğimiz günlerde tartışmalı bir mutabakat metni yayımlamıştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yayımladıkları mutabakat metni için "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek" ifadelerini kullanmıştı. Alman Der Spiegel dergisi altılı masanın yayımladığı mutabakat metnine övgüler düzen bir makale yayımladı. Ali Babacan'ın Avrupa'dan "Aferin" alma dileği de böylece gerçekleşmiş oldu.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altılı masanın açıkladığı, "Ortak Mutabakat Metni" ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bütün Avrupa'dan bunu izliyorlar. Ben Davos'taydım orada kaç tane gazeteci belli başlı gazetelerin sahipleri Genel Yayın Yönetmenleri orada. Geldiler bana hepsi sordular 'Ne yapıyorsunuz?' Ben de anlattım, bir İspanyol gazeteciye de mülakat verdim. Onların hepsine bunları anlattım, dediler ki çok güzel bir şey. Yapıyoruz dedim. Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar aferin Türkiye'ye diyecekler."

Alman Der Spiegel dergisi, Babacan'ın bu sözlerinin ardından dikkat çeken bir yazı yayımladı.

Spiegel, muhalefet partilerinin Başkan Erdoğan'a karşı şans elde edebilmek için bir ittifak kurduğunu yazdı. Dergide, muhalefetin bir aday belirlemese de bir program üzerinde uzlaştığı da ifade edildi.

AB üyeliği ve NATO taahhüdüne de vurgu yapan Der Spiegel, altılı masanın AB üyeliği ve NATO taahhüdünde bulunmasına da vurgu yaptı.

Babacan'dan açıklanan mutabakat metni için tepki çeken sözler: Avrupa 'aferin Türkiye' diyecekmiş!