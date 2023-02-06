Aliyev, Erdoğan'ı arayarak taziye ve desteklerini iletti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ı arayan Aliyev, Türkiye'de meydana gelen deprem sonucunda çok sayıda can kaybı ve yıkım haberinin Azerbaycan'ı çok sarstığını ve üzdüğünü belirtti.

Aliyev, Erdoğan'a, depremde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına kendi ve Azerbaycan halkı adına taziyelerini ileterek, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu büyük felakettir. Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye her zaman birbirinin yanındadır." dedi.

Kendisinin talimatıyla Türkiye'ye 420 kişilik bir kurtarma ekibinin gönderildiğini ve ekibin afet bölgesine varır varmaz Türk meslektaşlarıyla çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Aliyev, "İhtiyaç duyulan yardım malzemeleri de yakın zamanda Türkiye'ye gönderilecek." diye konuştu.

Erdoğan da destek ve dayanışma için Aliyev'e ve Azerbaycan halkına teşekkür etti.