Alman bakana dersini verdi! Bakan Soylu'dan canlı yayında çok sert tepki

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke tarihinin en kapsamlı hava harekatı için düğmeye bastı. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri Pençe Kılıç Harekatı ile vurukdu. Yüzlerce terörist öldürülürken, Batı yine iki yüzlü bir tutum ile Türkiye'ye operasyonu durdurma çağrısı yaptı. O ülkeler arasında Almanya da yer aldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, "Türkiye'yi orantılı hareket etme ve bu bağlamda uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz" sözleri ile hedef aldı. Bu sözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın ortak basın toplantısına da damgasını vurdu. Soylu'nun Alman Bakan'a tepkisi çok sert oldu.

BAKAN SOYLU'DAN ALMANYA'YA ÇOK SERT ORANTILI GÜÇ YANITI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alman mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Ortak basın toplantısında Almanya'nın Türkiye'ye 'Orantılı güç kullanma' çağrısı da gündeme geldi. Soylu, İstiklal Caddesi'nde katledilen masum sivilleri hatırlattı, "Onlara kimse orantılı güç kullanmadı" dedi.

Soylu şöyle konuştu:

Bugün genç bir öğretmenimiz ve çocuğumuz defnediliyor. İstiklal Caddesi'nde masum insanlarımız katledildi. Onlara kimse orantılı güç uygulamadı.

"POLONYA İKİ BOMBA DÜŞÜNCE DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDINIZ"

Soylu, terörün coğrafya ve ülke ayırt etmemesi gerektiğini vurguladı. Terör örgütüne yapılan operasyona getirdi sözlerini ve şu ifadeleri kullandı:

Polonya'ya iki bomba düştü diye NATO ayağa kalktı. Almanya veya dünyanın herhangi bir yerine terör saldırısı olduğunda ne düşünülüyorsa aynısı düşünülmeli.

"BİZ TERÖR DEVLETİNE MÜSAADE ETMEYİZ"

Bakan Soylu, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmaya hazırlandığını söyledi.

Sözlerini şöyle sürdürdü:

Etrafımızda bir terör devleti kurmak istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyiz. Sınırlarımızı korumak bizim sorumluluğumuz ve ülkemize karşı görevimizdir.