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Politika

Almanya'dan vize iddialarına yalanlama: Türkleri etkilemeyecek

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Almanya'da bugün itibarıyla geçici olarak uygulanacak sınır kontrollerinin güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanmasını hedeflediğini belirterek, 'Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir.' ifadesini kullandı.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 23:46 - Güncelleme:
Almanya'dan vize iddialarına yalanlama: Türkleri etkilemeyecek
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Büyükelçilik, Almanya'da bugün itibarıyla geçici olarak uygulanacak sınır kontrolleriyle ilgili X sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bugünden itibaren Almanya sınırlarında güvenlik ve göç politikası nedenleriyle geçici sınır kontrolleri yapılacağı belirtilerek, bu kontrollerin ülkeye giriş izni olmayan kişilerin girişlerine müsaade edilmemesine imkan tanıyacağı kaydedildi.

Bu tedbirin Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu olduğu ve Şengen ortaklarına önceden duyurulduğu aktarılan açıklamada, Almanya'ya güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanmasının bu kararın temel hedefi olduğu vurgulandı.

"TÜRKLERİ ETKİLEMEYECEK"

Açıklamada, sınırlar arasında seyahat etmenin hala mümkün olduğuna ve bekleme sürelerinin oluşmamasına özen gösterileceğine işaret edilerek, "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Almanya, bir süredir Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında başlattığı kontrolleri, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'yı da kapsayacak şekilde genişlettiğini açıklamıştı.

Buna gerekçe olarak düzensiz göçle mücadeleyi gösteren Almanya İçişleri Bakanlığı, sınır kontrollerinin Almanya ile bu ülkeler arasında işe gidip gelenlerin günlük yaşamları, ticaret ve seyahatleri üzerinde mümkün olduğunca az etki yaratmasını sağlamak için çaba gösterileceğini ifade etmişti.

Türk vatandaşları için böyle bir karar yok Almanya, iddiasına yalanlama

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