Amacımız Kaşıkçı’nın akıbetini öğrenmek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bakanlık resmi konutunda görüşme gerçekleştirdi. İkili ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. “Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosunun istemesi halinde ülkesine gidip gidemeyeceği ve onunla ilgili bir soruşturma yapılıp yapılmayacağı”na ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu “Bugün Suudi Arabistan’ın herhangi bir diplomatı ülkesine gitmek isterse gidebilir. Bunda bir kısıtlama yok” diye cevap verdi.

BAŞKONSOLOS ÜLKESİNE GİTTİ

Açıklamanın ardından Suudi Başkonsolos Muhammed el Uteybi’nin İstanbul’dan ayrılarak ülkesine gittiği öğrenildi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin Çavuşoğlu “Bugün de başkonsolosun rezidansı ve araçlar dahil soruşturmalar sürüyor. Türkiye’nin amacı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolan Kaşıkçı’nın akıbetini öğrenmek. Kimleri sorguya alacak, kimlere ne sorular soracak, bu başsavcılığın görevi. Başsavcı adına ‘şu kişiye sorular sorulacak veya sorulmayacak’ diyemeyiz. Başsavcılık, uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurabilir. Hiç kimsenin kafasında bir soru işareti kalmayacak şekilde durumun açıklığa kavuşturulması gerekiyor” dedi.

KONUTTA DA İNCELEME

Öte yandan soruşturma çerçevesinde Türk ve Suudi yetkililerden oluşturulan ortak çalışma grubu, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 9 saat süren inceleme yaptı. Gözler şimdi kriminal incelemenin ardından elde edilen bulgulardan çıkacak sonuçlara çevrildi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda inceleme yapıldı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan’ı, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın “ortadan kaybolması” ve “muhtemel yargısız infazına” ilişkin tüm bilgileri açıklamaya davet etti. Bachelet, Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Suudi Arabistan Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

POMPEO BİZE ANLATACAK

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Riyad ziyaretinden sonra Ankara’ya gelmesine ilişkin “Riyad’dan ne bilgiler getirecek, bize söylenmeyen neler var onu bilemiyoruz. Elbette bize de anlatacaktır” dedi. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesinde Halkbank, Hakan Atilla gibi davaların da konuşulacağını belirterek “FETÖ’nün hala ABD’de olması ve soruşturmalar konusunda ciddi adımlar atılmaması, iade konusunda da herhangi bir adım atılmaması bizim için ciddi bir konudur” ifadesini kullandı. ABD’nin Münbiç yaklaşımıyla ilgili sorulara da cevap veren Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Münbiç konusunda ABD’de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz” ifadesini kullandı.