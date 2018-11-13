Amaçları Türkler Kudüs’e gelmesin

Türklerin, Kudüs’e yoğun ilgi göstermesi İsrail yönetimini rahatsız etti. İsrail İçişleri Bakanlığı Kudüs’ü ziyaret edecek Türk vatandaşları için vize şartlarını zorlaştırdı. Duruma tepki gösteren tur şirketleri durumdan rahatsız. Mihmandar Tur sahibi Mehmet Esmer, İsrail’in Türk vatandaşlarına yönelik uygulamalarına ilişkin “Ben 4 ay önce 4 grubun teminatı olan 60 bin doları yatırdım. Bu parayı hala alamadım. İsrail İçişleri Bakanlığından hala haber yok. Elimiz kolumuz bağlandı” diye konuştu. Esmer, teminat bedelini geri alamayanların varlığına dikkati çekerek “Mescid-i Aksa’da Türk bayrağı açılması, tekbir getirilmesi, İsrail polisiyle tartışılması, yasak bölgelerde fotoğraf çekilmesi gibi durumlarda bu teminat bedeli orada kalıyor. Türklere yönelik bir konu, başka turistlere uygulanmıyor. Kudüs’ü ziyaret eden Türklerin sayısının azalmasını amaçlıyorlar” ifadelerini kullandı.

AKSA YALNIZLAŞTIRILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kudüs ziyareti çağrısını yineleyen Kıble Turizm firmasının sahibi ve Kudüs rehberi Numan Balcı da 15 bin dolar teminat istenmesi konusunun tur şirketlerine sıkıntı yarattığını belirtti. Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci ise söz konusu zorluklarla ilgili “Hem ziyaretçiler hem de oranın yerli halkı yıldırılarak Kudüs ve Mescid-i Aksa yalnızlaştırılmak isteniyor. Devletimizden tüm bu engelleme girişimlerine karşı gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Müslümanların da her ne şartta olursa olsun Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı yalnız bırakmaması ve ziyaretlerden vazgeçmemesi gerekiyor” dedi.